Rekord-Anmeldung beim Schulzentrum im Grimmaer Ortsteil

Das Evangelischen Schulzentrum Muldental verzeichnet eine Rekord-Anmeldung fürs neue Schuljahr. Mehr als 70 Eltern möchten ihren ABC-Schützen auf die Schule im Grimmaer Ortsteil Großbardau schicken, wobei im September nur 27 neue Erstklässler aufgenommen werden können. „In dieser Woche erhalten die letzten Eltern ihre Zu- oder Absage“, erläutert Geschäftsführer Niko Kleinknecht. Mehr als 40 von ihnen muss die Bildungsstätte einen Korb geben. Im Auswahlverfahren entschied zum Teil das Los, wer zum Zuge kommt.

Oberschule und Gymnasium in Großbardau sind einzügig

Im vorigen Jahr registrierte das Schulzentrum 36 Anmeldungen für die Grundschule, so dass sich die Zahl verdoppelt hat. Bei den weiterführenden Schulen, beide einzügig, muss Kleinknecht aber nicht so viele Absagen unterschreiben. Elf der 20 neuen Fünftklässer wechseln im eigenen Haus, so das für die 18 externen Anmeldungen neun Plätze zur Verfügung stehen. Im Gymnasium sieht es ähnlich aus. 13 der 21 künftigen Fünftklässer haben im Schulzentrum bereits vier Jahre hinter sich, während für die verbleibenden acht Plätze 16 Anmeldungen vorliegen.

Chef: Unsere Art, Schule zu machen, ist zunehmend gefragt

„Unsere Art, Schule zu machen, ist zunehmend gefragt“, erklärt sich der 52-jährige Geschäftsführer den Ansturm vor allem auf die Grundschule. In den fünf Stammgruppen zu maximal 22 Kindern findet jahrgangsgemischter Unterricht statt. Erst- bis Viertklässler sind demnach in heterogenen Gruppen vereint. In Mathe, Deutsch und Sachunterricht eignen sich die Grundschüler ihr Wissen in Freiarbeit an, organisieren sich ihre Lernwelt mit Hilfe der Lehrer also selbst. Jedes Kind arbeite allein oder in einer kleineren Gruppe, erläutert Kleinknecht. Nicht zuletzt ist es das Klima im evangelischen Haus. Mitarbeiter wie Schüler – „jeder fühlt sich gesehen und wahrgenommen“, weiß Kleinknecht. Übrigens werden Kinder, die bereits Geschwister am Schulzentrum haben, im Falle einer Auswahl bevorzugt aufgenommen.

Kleinknecht stimmen die Anmeldezahlen sehr zufrieden. „Das zeigt, dass wir im Ort und in der Schullandschaft des Kreises verankert sind.“ Der große Zuspruch sei aber eine Herausforderung. Gerade im Sinne der Heterogenität sei es wichtig, dass auch neue Familien bei der Aufnahme Berücksichtigung finden.

Schulzentrum nimmt Kurs auf Gemeinschaftsschule

Abgesteckt ist der Kurs Richtung Gemeinschaftsschule. Seit einer Auftaktveranstaltung im Juli vorigen Jahres arbeitet eine Steuergruppe unter Begleitung einer externen Moderatorin an der Umsetzung des Ziels. In der Gruppe sind Eltern- und Schülervertreter ebenso vertreten wie der Vorstand des Trägervereins und pädagogische Akteure aller Schulzweige. Der inhaltliche Prozess findet in Arbeitsgruppen statt.

Die Gemeinschaftsschule soll eines Tages alle Jahrgänge umfassen. Kleinknecht zufolge soll dabei auch der momentane Bruch von der vierten zur fünften Klasse abgemildert werden. Doch es ist wohl noch ein langer Prozess, ehe dem Landesamt für Schule und Bildung das Konzept der Gemeinschaftsschule zur Genehmigung vorgelegt werden kann. „Wenn wir 2022/23 mit einigen Dingen anfangen können, wäre das schön“, sagt Kleinknecht.

Die Corona-Einschränkungen machen das Vorankommen indes nicht leichter. Videokonferenzen erschweren Kleinknecht zufolge den Austausch. Und die Lehrkräfte seien durch die Zweigleisigkeit von Präsenzunterricht und Homeschooling mehr gefordert als sonst.

Schulgeld für die Eltern zuletzt im vorigen Jahr angehoben

Derzeit besuchen 372 Kinder und Jugendliche das 1999 gegründete Schulzentrum, darunter 114 Grundschüler, 110 Oberschüler und 148 Gymnasiasten. Im staatlich anerkannten Gymnasium, das ebenfalls zunehmend gefragt ist, steht derzeit der vierte Abiturjahrgang vor den Prüfungen. Beim Trägerverein sind 60 Pädagoginnen und Pädagogen sowie und acht Horterzieherinnen und -erzieher angestellt. Das Schulgeld, das Eltern für den Unterricht an der freien Schule zahlen, war zuletzt im vorigen Jahr angehoben worden.

