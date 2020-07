Rekordverdächtig: Sermuther Mario Knoblich verkleidet Partyraum mit zig Kronkorken

Sermuth

Für einen Moment glaubt der Besucher, das Bernsteinzimmer entdeckt zu haben. Wer den von außen eher unscheinbaren Hobbyraum von Mario Knoblich betritt, glaubt seinen Augen kaum. Ja, er ist kurzzeitig geplättet und geblendet zugleich. Im Innern funkeln sämtliche Wände um die Wette. Doch es ist nicht Gold, was da glänzt. Es handelt sich auch nicht um Kristalle oder Edelsteine, die wie wild glitzern. Es sind – man traut es sich kaum zu sagen – allesamt Kronkorken, Verschlüsse von Bierflaschen.

Die Ernüchterung aber hält sich in Grenzen. Spätestens, wenn der Hausherr mit der Zahl des Tages um die Ecke kommt: „90800.“ So viele Bierdeckel habe er an den Wänden arrangiert. Und wieder leuchtet es, diesmal in seinen Augen. Stolz wie Oskar berichtet er darüber, wie sich sein Partyraum beim Fernsehen in einen regelrechten Tanzpalast verwandelt. „Dann spiegelt sich das grelle Licht in den Kronkorken, und alles erinnert an die Diskokugel aus der Jugendzeit.“

Ausgefeilte Montagetechnik

Doch wie in aller Welt bekommt man 90800 Kronkorken an sämtliche Wände und Decken? Geistesblitz Knoblich führt in seine Bastelecke, wo ein Schraubstock steht. Dort hinein spannt er – als Unterlage – ein Holzbrettchen. Anschließend nimmt er einen Kronkorken, greift nach einem Nagel und bohrt mit geübtem Hammerschlag ein Löchlein in die Bierkappe. „Nun brauchen wir nur noch eine Schraube, um den Korken an der Wand zu befestigen“, sagt der Meister.

Wenn er von Wand spricht, meint er die Paneele, mit denen er die Fläche zuvor verkleidet hat. Die Korken werden nicht etwa frei Schnauze versenkt – sondern bilden geometrische Formen: Kreise, Fünfecke oder einfach nur Linien. Mal umfassen sie Bilder von fauchenden Katzen oder rauchenden Lokomotiven, mal Porträts leicht bekleideter Damen. Wir befinden uns schließlich im Allerheiligsten eines undressierten Mannes. Was anderen ihre Garage, ist Mario Knoblich sein ehemaliger Schuppen.

Freunde sammelten mit

90800 Kronkorken. Das sind nach Adam Riese 90800 Bierflaschen. Knoblich winkt ab: „Ach, Sie denken, dass ich die vorher alle geleert habe... Nee, dann würde ich heute nicht mehr vor Ihnen stehen“, lacht der Meister. Das Arrangieren der Kronverschlüsse verlange absolutes Fingerspitzengefühl: „Da könntest du nach zwei, drei Bier gleich aufhören“, sagt der Sermuther, der in der Nähe des Muldezusammenflusses wohnt. Natürlich sei er dem Bier nicht abgeneigt, nicht wenige der Kappen stammten aber von Freunden.

Randy Zyma, Chef der Colditzer Kanuten, kann das bestätigen. „Wir haben von dem seltenen Hobby von Mario Knoblich gehört. Daraufhin sammelten etliche Leute für ihn Kronkorken. Bestimmt mehr als ein Jahr lang. Säckeweise konnten sie ihm die Verschlüsse überreichen.“ Knoblich, Kumpel wie er ist, revanchierte sich, gestaltete für Interessierte bereits einige Sterne aus lauter Kappen. So spricht sich das etwas andere Bernsteinzimmer in der Region rum. In sozialen Netzwerken werden die ersten Bilder geteilt.

Mit 16 von zu Hause fort

Für den Sermuther, der in diesem Jahr 60 wird, ein später Ruhm. Er hatte es nie leicht im Leben. Mit 16 ging er von zu Hause fort. Im Colditzer Porzellanwerk lernte er den Beruf des Handformers. An der Töpferscheibe drehte er zunächst Tassen und Teller, bevor er ins Steinzeugwerk gewechselt war. Nach der Wende wurde er arbeitslos und verdingte sich als ABMer. Unter anderem war er kurzzeitig zur Pflege des Sermuther Sportplatzes eingesetzt. Krankheitsbedingt ist er inzwischen arbeitsunfähig.

Umso wichtiger sind dem Familienvater die Lebenspartnerin Monika, seine „Dame“, wie er sie nennt, und die beiden längst erwachsenen Kinder. „Die Große wohnt noch bei uns!“ Er fühle sich wohl in der Mietwohnung. Ein Leben ohne seinen Hobbyraum könnte er sich gar nicht mehr vorstellen. Um den ehemaligen Schuppen aufzuhübschen, hatte er zunächst erwogen, die Paneele zu streichen. Doch weil das alles viel zu dunkel geworden wäre, entschied er sich für die im Lampenlicht glitzernden Kronkorken. Recycling mal anders!

Recycling mal anders

„Ich hätte Schreiner werden sollen“, beschreibt der Mann seinen Lebenstraum. Aber dafür sei es nun zu spät. Weil er den lieben langen Tag über nicht faulenzen wolle, habe sich die nicht ganz alltägliche Wandverzierung angeboten. Leider, jetzt seien die Wände voll, der 90801. Kronkorken passe einfach nicht mehr dran. Er sei ein leidenschaftlicher Tüftler und bastele bereits an einer neuen Idee. Frei nach dem einstigen Bayern-Manager Uli Hoeneß endet er mit den Worten: „Das war’s noch nicht!“

Von Haig Latchinian