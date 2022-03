Grimma

Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland zieht sich aus Grimma zurück. Präsenzberatungen würden nicht wieder aufgenommen, wird Geschäftsführer Jork Beßler in einer Mitteilung der Stadt Grimma zitiert.

Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland hatte im September 2015 begonnen, Beratungen in der Stadtverwaltung Grimma anzubieten. Aufgrund der Corona-Pandemie musste jedoch seit März 2020 auf Beratungen in Präsenz verzichtet werden. Auch in den Lockerungsphasen setzte man auf telefonische Auskunft.

Rentenversicherung baute telefonische Beratung aus

Per Telefon und Internet seien die Mitarbeitenden der Rentenversicherung während der Pandemie stets für ihre Versicherten und deren Belange dagewesen, heißt es in der Mitteilung. Seitdem sei es sogar möglich, Rentenanträge telefonisch zu stellen. „Aufgrund der positiven Erfahrungen, die wir in der Zeit sammeln konnten, haben wir unsere telefonische Beratung weiter ausgebaut“, so Geschäftsführer Beßler. Ein Großteil der Anliegen könne zudem mithilfe der Online-Dienste auf der Website www.deutsche-rentenversicherung.de/mitteldeutschland erledigt werden. „Deshalb haben wir uns entschlossen, unsere Präsenzberatungen in Grimma nicht wieder aufzunehmen.“

Grimma nimmt keine Post für Rentenversicherung entgegen

Kunden sowie Versicherten aus der Umgebung rät der Rentenversicherungsträger zukünftig zuerst die telefonische Beratung unter der kostenlosen Rufnummer 0800/100048090 in Anspruch zu nehmen. Viele Anliegen könnten auf diesem Weg geklärt werden. Sei das nicht ausreichend, erhielten die Versicherten einen Präsenztermin in einer der Auskunfts- und Beratungsstellen in ihrer Nähe.

Stadthaus Grimma, Sitz der Verwaltung. Quelle: Frank Penzel

Mit der Einstellung der Beratungstätigkeit vor Ort sei es nicht mehr möglich, in der Stadtverwaltung Grimma (Markt 15) Post für die Rentenversicherung abgeben, informiert Rathaussprecher Sebastian Bachran. Briefe müssten an die in den Briefwechseln aufgeführten Adressen oder an die allgemeine Postadresse gesendet werden: Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, Kranichfelder Straße 3, 99097 Erfurt.

Von LVZ