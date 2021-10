Restauration nötig: Fuchshainer Orgel klingt wie „Tinnitus und röhrender Hirsch“

Naunhof/Fuchshain

„Es hört sich an wie eine Mischung aus dem Röhren eines Hirschs und Tinnitus“, meint Maik Gosdzinski scherzhaft. Wenn der Kantor auf der Fuchshainer Orgel spielt, muss er mit einem ungewollten Nebengeräusch leben. Höchste Zeit also, das Instrument auf Vordermann zu bringen. Dafür fehlt allerdings noch etwas Geld, das in Form von Orgelaktien eingeworben wird.

„Wir sind diesen Ton ja gewöhnt. Aber wenn Fremde zu uns kommen, denken sie, der Organist spinnt oder ist eingeschlafen“, sagt Kirchgemeindevertreterin Inge Kinne mit einem Augenzwinkern. Der Missklang ist auf altersschwache und dadurch brüchige Ledermembranen zurückzuführen, mit denen die im Windkasten eingebauten Relais abgedichtet sind. Sie lassen Luft durch, wo keine zu den Orgelpfeifen gelangen soll.

Kleines Sensibelchen

Gebaut hatte das Instrument der Rochlitzer Orgelbaumeister Alfred Schmeisser 1903, als die neue Fuchshainer Kirche errichtet wurde, deren Altarraum noch vom Vorgängerbau stammt. Sie zählt zu den romantischen Orgeln, zeigt sich aber sehr empfindlich bei Temperaturschwankungen. Roselinde Hahn, die Stellvertreterin von Inge Kinne, nennt sie „ein kleines Sensibelchen“.

Bauteile trocknen aus

Auch Veränderungen der Luftfeuchtigkeit wirken sich auf sie aus. Der damals zuständige Orgelsachverständige Andreas Kühn aus Bad Lausick stellte in einem Gutachten fest, dass die Windladen in trockenen Sommern nicht mehr richtig arbeiten. Werde es außergewöhnlich heiß, würden die hölzernen Bauteile stark austrocknen, eine Garantie für die uneingeschränkt sichere Funktion des Instruments sei dann nicht mehr möglich.

Majestätisch: Die Fuchshainer Kirche mit ihrer Orgel. Quelle: Thomas Kube

Stark verschmutzt

Nicht zuletzt befinde sich die Orgel in einem stark verschmutzten Zustand. Roselinde Hahn weiß, warum. „Neben dem Alltagsstaub musste sie mehrere Arbeiten im Inneren der Kirche verkraften“, erklärt sie. „Einmal wurde gemalert, ein anderes Mal die Winterkirche eingebaut. Die Gasheizkörper haben wir entfernen und durch eine elektrische Heizung ersetzen lassen.“

Membranen ersetzen

Für Kantor Maik Gosdzinski ist damit klar: „Zunächst einmal müssen die Orgel und die Balganlage gründlich gereinigt werden.“ Deshalb werde das gesamte Innenleben entfernt. Und wenn das nun einmal geschieht, können gleich alle erforderlichen Reparaturen erfolgen. An den Relais werden die Ledermembranen, soweit erforderlich, durch geschmeidige und damit dichte ersetzt. Die hölzernen Teile gilt es so zu sichern, dass sie keinen Schaden nehmen. Hinzu kommen 1000 kleine Dinge, die für die Funktionsfähigkeit wichtig sind und sich summieren.

Fuchshainer spendenfreudig

„Die Firma Georg Wünning aus Großolbersdorf, die seit langem unsere Orgel wartet, hatte sie sich 2019 genauer angeschaut und uns einen Kostenvoranschlag unterbreitet, zu dem sie heute noch steht“, sagt Inge Kinne. „Auf dieser Grundlage haben wir einen Bauantrag über 36 000 Euro gestellt.“ Der Großteil der Summe ist schon gedeckt dank vorhandener Eigenmittel, eines Zuschusses von der Landeskirche und 12 000 Euro Spenden. „Unsere Fuchshainer Firmen ließen uns da nicht im Stich, auch auf Einwohner und Kirchenmusikfreunde war Verlass“, freut sich Roselinde Hahn.

Ausgabe von Orgelaktien

Die Spender hat die Kirchgemeinde für den 6. November eingeladen, dann erhalten sie in einem feierlichen Rahmen mit Musik und Sektempfang spezielle Orgelaktien, die eine Grafikerin professionell mit den Werten 20, 50, 100 und 500 Euro angefertigt hat und auf denen sie die Namen der jeweiligen Spender kunstvoll einträgt. Als Gewinn lockt „maximaler Hörgenuss“.

Orgelaktie: Solche Urkunden erhalten alle, die für die Restaurierung der Fuchshainer Orgel spenden. Quelle: Frank Pfeifer

Die Idee solcher Aktien geht auf Pfarrer Johannes Langer zurück, den Fuchshain immer noch überaus verehrt. Vor seinem Tod hatte er derartige Aktien in den 1990er-Jahren initiiert, als die Orgel letztmalig teilsaniert worden war. Jetzt geht es um eine originalgetreue Restaurierung mit dem Ziel, ihr den alten Klang ohne Misstöne wiederzugeben.

Spendenaufruf: Mit diesen Blättern wirbt die Kirchgemeinde für die Fuchshainer Orgelaktien. Quelle: Frank Pfeifer

Weitere Spenden nötig

Eine Finanzierungslücke von 5500 Euro muss allerdings noch geschlossen werden. Deshalb ruft die Kirchgemeinde auf, weiter zu spenden. Auch wer jetzt noch etwas zum Projekt beiträgt, erhält Orgelaktien. Für die Überreichung soll es später einen zweiten Termin geben.

Restaurierung nächstes Jahr

Was auch noch fehlt, ist die denkmalschutzrechtliche Genehmigung. „Wir hatten sie 2019 beantragt, mussten aber immer wieder Unterlagen nachreichen“, erklärt Inge Kinne. „Nun hoffen wir, dass sie bald eintrifft.“ Geplant ist nämlich, schon Anfang kommenden Jahres mit den Arbeiten zu beginnen. Sind sie beendet, soll es eine Konzertreihe geben, um der Öffentlichkeit den neuen Klang zu präsentieren.

