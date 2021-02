Rettung der Schiffmühle in letzter Minute: Jetzt wird Kritik laut

Grimma

Die spektakuläre Bergung der Schiffmühle hat ein Nachspiel. Kritik kommt von Hans-Jörg Dossin. Der Ex-Stadtrat fragt, ob es „Gleichgültigkeit oder grobe Fahrlässigkeit“ war, die zwangsläufig zur Rettung des Denkmals in letzter Minute führte: „Als erfahrener Anlieger und mehrfach Geschädigter der Mulde hätte Hotelbesitzer Thomas Sörnitz wissen müssen, dass der 70-Tonnen-Schiffskörper bei Hochwasser und möglichem Eisgang eine potenzielle Gefahr darstellt.“

Frühere Betreiber seien ihrer Pflicht zum rechtzeitigen Abtransport der Mühle ins Winterquartier stets nachgekommen, so Dossin, der mit „Bürger für Grimma“ zwei Legislaturperioden im Parlament saß und aktuell Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Grimma ist. Für ihn sei unbegreiflich, dass die Verantwortlichen die Gefahr übersehen oder aber in Kauf genommen hätten: „Nicht auszudenken, das Ponton hätte sich losgerissen und wäre im weiteren Verlauf mit der Hängebrücke kollidiert.“

Glück im Unglück

Glücklicherweise, so Dossin, sei es dazu aufgrund des koordinierten, sachkundigen und aufopferungsvollen Einsatzes von Feuerwehr, Bauhof und zu Hilfe geeilten Unternehmen nicht gekommen. Die Bergung gestaltete sich schwierig: Wie berichtet, hatte sich Treibgut im quer durch den Fluss gespannten Seil verfangen, wodurch es riss. Gewöhnlich wird die Schiffmühle von zwei Seilen gehalten. Eines ist auf der Höfgener Seite verankert, das andere am Nimbschener Ufer.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr müssen sich ins Zeug legen, um die historischen Schiffmühle im Winterhafen zu sichern. Quelle: MTL-Picture

Feuerwehrleute mussten die Mühle zunächst provisorisch sichern und eingedrungenes Wasser aus dem Ponton pumpen: „Seile lösen, neu spannen, fest verschrauben – eine Knochenarbeit bei zweistelligen Minusgraden“, wusste Kamerad Steffen Preuß. Von einer Rettung in höchster Not spricht sein Kollege Thomas Knoblich, der Kontakt zu einer Seilerei aufnahm. Am Ende sei alles gut gegangen, die Mühle erreichte den Hafen, niemand habe sich verletzt, das sei das Wichtigste.

Seil schon längere Zeit porös

Ende gut, alles gut? Nicht ganz, findet Dossin. Für ihn stellt sich die Frage, wer die Kosten für die „vermeidbare Aktion“ trägt. Rückendeckung bekommt er vom einstigen Flussmeister Siegfried Nowak. Als Geburtshelfer des Winterquartiers könne auch er nicht nachvollziehen, wieso die Schiffmühle erst kurz vor der Angst in den sicheren Hafen geschleppt wurde. Nach LVZ-Recherche war das Seil schon längere Zeit porös. Das habe eine im Herbst durchgeführte Wartung ergeben.

Das vom Eis umgebene Wellenrad bietet ein bizarres Bild. Quelle: MTL-Picture

Betreiber Sörnitz bestätigt das: „Wir ließen uns ein Angebot machen und legten es der Stadt Grimma als Eigentümerin des Denkmals vor.“ Stadtsprecher Sebastian Bachran bestreitet das: „Von einem Angebot ist uns nichts bekannt.“ Er sehe keine Versäumnisse, so Bachran: „Unlängst hatten wir die Schiffmühle für fast 100000 Euro sanieren lassen.“ Kleinere Reparaturen übernehme er selbst, sagt Betreiber Sörnitz: „Aufwendigere Projekte, wie jetzt der Austausch des Seiles, legen wir der Stadt vor.“

Aussage gegen Aussage

Ralf Takendorf von der Rosslauer Schiffswerft übersandte das Angebot nach eigenen Angaben am 16. Dezember an den Betreiber. Welch wundersamen Weg das Angebot danach nahm – dazu steht Aussage gegen Aussage. Als sicher gilt, dass versäumt wurde, das Seil bis Anfang Februar zu wechseln.

Physiker Uwe Andrich gilt als Initiator der 1991 „vom Stapel“ gelaufenen und damals weltweit einzigen in Betrieb befindlichen Schiffmühle. Bis 2012 war er selbst Betreiber des Denkmals. Andrich warnt vor Schuldzuweisungen: Es stimme, er habe die Mühle tatsächlich jeden Herbst reingeholt. Inzwischen seien die Sieben-Tage-Wetterprognosen jedoch so genau, dass die Mühle womöglich nur bei zu erwartendem Wintereinbruch in den Hafen müsse. Dafür sei dann noch genug Zeit. Vor allem, weil man mittlerweile Erfahrung beim Manövrieren habe.

Von Haig Latchinian