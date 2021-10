Rettungsaktion in Grimma: Unbekannte werfen Strickelefant in die Mulde

Grimma

Noch einmal wird die Elefantendame Elvira wohl nicht in der kleinen Grünanlage an der Ecke von Friedrich-Oettler-Straße und Wurzener Straße in Grimma aufgestellt werden. Denn das jüngste Werk von Strickliesel Sylvia Gretschel wurde in der vergangenen Woche erneut zerstört. Diesmal landete das Rüsseltier gar in der Mulde. „Sie trieb an der Pöppelmannbrücke im Wasser“, erzählt Gretschel, die von vorsätzlicher Zerstörungswut ausgeht. „Wir hatten den Elefanten richtig befestigt, sogar festgeschraubt. Da hat jemand Kraft aufgewendet.“

Helfer vom Seesportverein retten schwimmenden Elefant

Doch es gibt auch Menschen, die die Strickliesel unterstützen – und prompt eine Rettungsaktion für die ertrinkende Elvira starteten. So etwa Steffen Heiber vom Seesportverein Grimma. Gemeinsam mit zwei Kollegen paddelte er im Schlauchboot auf die Mulde und zog den Strickelefanten aus dem Wasser. Dieser liegt jetzt sicher – aber sehr in Mitleidenschaft geraten – bei Sylvia Gretschel zu Hause. Ob sie ihn wieder herrichten kann, weiß sie nicht. Sollte es gelingen, soll er einem Kindergarten geschenkt werden.

Strickliesel will sich nicht unterkriegen lassen

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits kurz nach seiner Fertigstellung wurde der Wollelefant von Unbekannten kaputt gemacht und das Drahtgeflecht verbogen. „Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder die gleichen waren“, sagt Gretschel. „Wahrscheinlich ging es gar nicht konkret um den Elefanten. Vielleicht waren Jugendliche nicht ausgelastet, wollten sich in der Gruppe groß tun.“ Unterkriegen lassen will sie sich allerdings nicht: „Ich gebe nicht auf. Mein nächstes Werk ist schon in Planung – und wird hochgehängt. So dass niemand dran kommt.“

Von Hanna Gerwig