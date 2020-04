Rettungswache Grimma bekommt Schutzausrüstung

Grimma

Die Rettungswache Grimma hat einen Karton mit 1000 Mund- und Nasenschutzmasken gekommen. Dabei handelt es sich um eine Spende aus China, die über persönliche Kontakte initiiert worden ist.

Private Kontakte nach China helfen in der Not

Dabei handelt es sich nicht um Zauberei, obwohl der Grimmaer Rettungssanitäter Matthias Kramer in der Region auch als Zauberkünstler bekannt ist. Er wiederum pflegt geschäftliche Verbindungen zu Volker Scheibe von der Firma Kolb & Scheibe GmbH in Großbardau. Eine Firma, die Edelstahlbriefkästen fertigt und geschäftliche Kontakte nach China unterhält. Und auf diesem Weg konnten insgesamt 2 000 dieser Schutzmasken geordert und kostenlos geliefert werden.

„Die eine Hälfte ist an Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Ärzte in Grimma gegangen, der zweite Karton komplett an die Rettungswache Grimma“, sagte der 50-jährige Scheibe.

Spende bedeutet für Grimmaer ein zweimonatiges Polster

Als den Tropfen auf den heißen Stein würde Jens Ziesche als Chef der Rettungswache die Spende nicht bezeichnen. „Bisher haben die zur Verfügung stehenden Schutzausrüstungen gerade so ausgereicht. Aber diese Spende verschafft uns für die nächsten zwei Monaten ein gutes Polster“, freut es den 49-jährigen Rettungssanitäter.

