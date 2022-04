Grimma

Am Mai-Feiertag wird es im Grimmaer Stadion der Freundschaft quirlig. Der SV Großbardau erwartet zu seiner 16. Hartmut-Riegert-Schülergala 520 junge Leichtathleten aus 29 Vereinen, die in der traditionsreichen Sportstätte in 94 Einzeldisziplinen an den Start gehen. „Das ist ein Teilnahmerekord“, staunt sogar Trainer Jens Wetzig: „Wir kommen an unsere Grenzen.“ Die Gala hat sich seinen Worten zufolge zu einer der größten Kinder- und Jugendsportfeste in Sachsen gemausert.

Schon zu DDR-Zeiten lockte am 1. Mai Wettkampf an der Mulde

Schon zu DDR-Zeiten lockte ein Wettkampf jeden 1. Mai viele junge Sportler an die Mulde. Hartmut Riegert, der nach dem Mauerfall beim SV Großbardau die Abteilung Leichtathletik mit aus der Taufe hob, und der 2002 hinzugestoßene Jens Wetzig erinnerten sich dieser Tradition und riefen die Schülergala neu ins Leben. Am 1. Mai 2004 erlebte sie ihre Premiere.

Leon Quaas vom SV Lerchenberg Altenburg bei der Hartmut-Riegert-Schülergala im Jahr 2019, als sie in Borna ausgetragen wurde. Quelle: Foto: privat

„Die Gala hat sich immer weiter entwickelt“, erzählt der 58-jährige Wetzig, der an der Grundschule in Grimma-Süd als Hausmeister arbeitet und dort auch das Sport-Ganztagsangebot unter seinen Fittichen hat. Immer mehr sächsische Vereine seien auf das Leichtathletik-Event aufmerksam geworden. Selbst Vereine aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern schickten ihre Talente am Mai-Feiertag nach Grimma. Nur dreimal musste die Gala abgesagt werden – darunter in den letzten zwei Corona-Jahren.

Großbardauer Verein setzte Hartmut Riegert ein Denkmal

Als Hartmut Riegert 2013 nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren aus dem Leben gerissen wurde, setze ihm der Verein ein Denkmal. Seitdem trägt die Veranstaltung seinen Namen. Riegert lebte für den Sport. Er war Sportlehrer an der Wallgraben-Oberschule in Grimma, machte sich dort für die Sportförderklassen stark, agierte als Schulsportkoordinator im Muldental, brachte als Abteilungsleiter und Leichtathletiktrainer beim SV Großbardau viele Talente hervor. „Sein Tod war ein riesengroßer Verlust für die Stadt“, sagt Jana Fischer (52), die seit einem reichlichen Jahr als Übungsleiterin agiert und deren Töchter Anna Kristin und Marie Luise bei Riegert in die sportliche Erfolgsspur kamen.

Hartmut Riegert zu Lebzeiten. Quelle: Silke Hoffmann

So wurde die jetzt 24-jährige Anna Kristin 2015 mit der U 20-Staffel über 3 x 800 Meter Deutsche Meisterin. Eine Disziplin, die am Sonntag in Grimma ebenfalls ausgetragen wird. Denn neben der Schülergala dürfen sich die Zuschauer auf die Regional- und Landesmeisterschaft in der langen Staffel freuen. Die Mädchen und jungen Damen starten ab 16 Uhr über 3 x 800 Meter, die Jungs und jungen Männer über 3 x 1000 Meter. „Es sind 100 Teilnehmer aus zehn Vereinen am Start“, berichtet Wetzig. Das seien deutlich mehr als sonst üblich.

1400 Starts bei der Schülergala am Mai-Feiertag in Grimma

Sprint, Ausdauerstrecken, Weit- und Hochsprung, Ballwurf und Kugelstoß – bei der Schülergala absolvieren die Sportler im Alter von 6 bis 19 Jahren von 9.30 bis 17 Uhr rund 1400 Starts. Am Ende winken Medaillen und Urkunden, die auch Jonathan Hilbert überreichen wird. Der mit Anna Kristin Fischer liierte Vize-Olympiasieger über 50 Kilometer Gehen zählt zu den Ehrengästen der Gala. Angesagt haben sich auch einer der zwei Söhne von Hartmut Riegert und Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos), der das Sportfest eröffnen wird.

Jonathan Hilbert, der Vize-Olympiasieger im Gehen (50 km) besuchte nach seinem Erfolg die Wilhelm-Ostwald-Grundschule in Grimma-Süd und berichtete von seinen Erlebnissen in Tokio. Auch seine Freundin Anna Kristin Fischer war zugegen. Quelle: Thomas Kube

Seit Wochen wirbeln Trainer, Übungsleiter und Eltern für das Event. Den finanziellen Aufwand von knapp 5000 Euro stemmt die von Susan Krebs geführte Abteilung dank Startgeld und Geldgeber, wobei Sparkasse Muldental und Stadt Grimma als Hauptsponsoren auftreten. Der SV Großbardau selbst schickt 80 Kinder und Jugendliche in allen Altersklassen an den Start. Bei den Landesmeisterschaften der langen Staffel geht seine weiblichen U 12 ins Rennen.

Großbardauer Leichtathleten trainieren in Grimma

Zu den Mitgliedern der Abteilung Leichtathletik des SV Großbardau zählen reichlich 100 Kinder und Jugendliche. Seit Kurzem gibt es auch wieder eine Erwachsenengruppe, der momentan zehn Sportler angehören. Trainiert wird übrigens ausschließlich in Grimma – im Winter in der Turnhalle der Grundschule Süd, mit der es eine Partnerschaft gibt, und im Sommer im Stadion der Freundschaft.

