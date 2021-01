Riesenpfütze: Kein Durchkommen im Grimmaer Elfackerweg

Grimma

Der Elfackerweg in Grimma-Hohnstädt könnte derzeit in Schlamm- oder Wasserweg umbenannt werden. Im unbefestigten Teilstück, das die Nordstraße und den asphaltierten Teil des Elfackerwegs verbindet, hat sich durch Regen und Tauwetter in einer Senke eine riesige Pfütze gebildet, die ein Durchkommen verhindert. Die Familie des Grundstücks mit der Nummer 4a kommt praktisch nicht mehr aus dem Haus. Aber auch die andere Anlieger können nicht mehr trockenen Fußes hin und her. Generell gleichen die vorhandenen Schotterstraßen im Wohngebiet aufgeweichten Pisten. Sie haben keine Entwässerung.

Anwohner: Stadt Grimma reagierte nicht auf Hinweis

Frank Körner, der im Elfackerweg 2 wohnt, hat die Stadtverwaltung bereits im Dezember auf die Misere hingewiesen, wie er am LVZ-Telefon erzählt. Auch die Nachbarn hätten sich beschwert. Es sei aber nicht passiert. Seine Frau Birgit weiß zu erzählen, dass im vorigen Jahr bei Ausbesserungsarbeiten die Senke vertieft statt verfüllt wurde. Weil sich unter der Straße vermutlich ein altes Silo befinde, laufe nichts ab.

Nur mit Stiefel kommt man aus diesem Grundstück im Grimmaer Elfackerweg. Quelle: Frank Prenzel

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) reagierte noch am Donnerstag, nachdem ihn die LVZ zum Sachverhalt anfragte. Sein Tiefbauamtsleiter schickte die verantwortliche Baufirma in den Weg. Es sei eine punktuelle Ausbesserung gewesen, „wenn sich das als Baumangel heraus stellt, muss das abgestellt werden“, so Berger. Allerdings hat der Rathauschef derzeit ein riesiges Problem mit seinem Tiefbauamt. Sechs Mitarbeiter sind entweder positiv auf Corona getestet oder in Quarantäne. Dadurch sind dem Amt praktisch die Hände gebunden.

Amtsleiter: Firma war 2020 zweimal vor Ort

Amtsleiter Jörg Böttger erläutert, dass die beauftragte Firma im vorigen Jahr zweimal vor Ort war, um die Situation zu entschärfen. Die Straße habe keine Entwässerung und Kanalisation, das Wasser sammele sich am tiefsten Punkt. Mit dem dortigen Anlieger sei zwar ein Gerichtsverfahren anhängig, dennoch gehe es jetzt darum, mit ihm eine Lösung zu finden. Böttger zufolge kann es dabei nur um eine bessere Versickerung am Tiefpunkt gehen. „Das wird aber auch nur ein Provisorium sein, bis mal eine richtige Lösung gefunden wird.“ Schotter in das Loch zu füllen, würde das Problem nur verlagern, sagt der Amtsleiter.

Schnee, Regen und Tauwetter setzen dem unbefestigten Elfackerweg in Grimma-Hohnstädt zu. Vor dem Grundstück 4a hat sich eine riesige Pfütze gebildet. Ein Passieren der Straße ist unmöglich. Quelle: Frank Prenzel

Große Teile der Straßen in dem Wohngebiet blieben unbefestigt. Rathauschef Berger zufolge wollten Anlieger keinen grundhaften Ausbau, weil sie sich hätten mit Straßenbaubeiträgen beteiligen müssen. Jetzt, wo die Beitragssatzung zum 1. Januar 2021 gekippt wurde, könnte sich die Stimmungslage ändern, so der Oberbürgermeister.

Auch die Stadt selbst hatte bislang kein Interesse am Ausbau. Zum einen fehlte und fehlt es an Finanzen, zum anderen sieht Berger eher eine Lösung im Zusammenhang mit dem neuen, benachbarten Wohngebiet auf dem Rappenberg, das derzeit entsteht.

Von Frank Prenzel