„Riff“-Geburtstag: Im Jubiläumsjahr sollen Thermalbrunnen sprudeln

Bad Lausick

Nicht 13 schlägt es, sondern 25: Das Bad Lausicker „Riff“ feiert 2020 ein Vierteljahrhundert Badespaß und Wellness – und das nicht nur um den Eröffnungstag kurz vor Weihnachten, sondern schon ab Januar. Genauer gesagt ab 25. Januar, denn an jedem 25. eines Monats gibt es einen Rabatt in selber Höhe auf den Ticketpreis. Groß gefeiert wird dann am 1. Juni mit einer Sommer-Pool-Party.

Die Reifenrutsche begeistert nicht nur Jasmin, Robbie, Lukas und Johanna. Quelle: Jens Paul Taubert

„Riff“ kommt ohne Zuschüsse zum Betrieb aus

Mehr als acht Millionen Gäste zählt das Bad Lausicker Kur- und Freizeitbad mit der markanten Glas-Pyramide seit seiner Eröffnung 1995. War es seinerzeit der erste Neubau seiner Art in Sachsen und damit in den ersten Jahren einzigartig, gelingt es dem "Riff" bis heute, die Kosten des laufenden Betriebs zu erwirtschaften und darüber hinaus alle Instandsetzungen zu finanzieren. Dafür sorgt vor allem der auch nach 25 Jahren ungebremst hohe Zuspruch von durchschnittlich 300 000 Gästen im Jahr. „Bei aller Bescheidenheit: Es ist eine Erfolgsgeschichte“, sagt deshalb Annett Koza, die das rund 60-köpfige Team seit knapp zwei Jahrzehnten leitet. „Dass so ein Bad wie unseres wirtschaftlich unabhängig ist und ohne Zuschüsse auskommt, ist alles andere als selbstverständlich.“

Über all die Jahre habe man neben den Instandhaltungen fortlaufend in den Wellness-Komplex investiert, um die Attraktivität zu erhöhen. Dafür habe man auch Förderungen genutzt. Eine Erdsauna und ein großes Ruhehaus entstanden in den Anfangsjahren. Whirlpool, Tretbecken und großzügigere Liegeflächen kamen hinzu, später eine Duft- und eine Eisgrotte. Das Solarium wurde zu einer Wellness-Galerie umgestaltet.

Kerstin Hennig (links) und Annett Koza mit dem Siegel der Service-WM 2019. Quelle: Jens Paul Taubert

Einzugsgebiet ist größer als das Städtedreieck

„Unsere Gäste kommen nicht nur aus der Leipziger Region. Wir haben selbst in Dresden Stammgäste. Das merken wir immer wieder auf den Messen“, sagt Kerstin Hennig, für das Marketing verantwortlich. Das Einzugsgebiet reiche bis Chemnitz, Ostthüringen, das südliche Sachsen-Anhalt. Durch das 2018 eröffnete „Riff-Resort“, mit dem Bad durch einen Bademantel-Gang verbunden, steige die Zahl der Besucher weiter: „Damit sind wir deutlich präsenter am Markt. Davon profitieren wir unbedingt.“ Zumal die Gäste des Resorts die „Riff“-Zielgruppen abbildeten: Familien mit Kindern und Entspannung Suchende. Unternehmen schätzten die Verbindung zwischen Hotellerie und Wellness für Tagungen.

Urlaub neben und im „Riff“: Das Resort macht es möglich. Quelle: Jens Paul Taubert

Pool-Party, Kunst, Nachtschwärmer-Sauna: Für jeden etwas

Die Sommer-Pool-Party, eine Kunst-Auktion am 1. März und die Rabatt-Aktionen an jedem 25. sind die Säulen des Jubiläums. „Mit dem Rabatt erreichen wir auch unsere Stammgäste. Da kommt im Laufe der Monate jeder in den Genuss“, sagt Annett Koza. Darüber hinaus gibt es die Nachtschwärmer-Saunen und die Galerien, Wassergymnastik und Schnuppertauchen.

Immer beliebt: die Wassergymnastik. Quelle: Jens Paul Taubert

Koza hofft, dass gegen Ende des Jubiläumsjahres auch das Thermalwasser wieder sprudele. Zurzeit lässt die Stadt den Brunnen modernisieren und vertiefen. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird das Wasser erneut in das Kurschwimmbecken mit dem Strömungskanal gefüllt, kann aber auch am Trinkbrunnen im Foyer innerlich angewendet werden. Wenn Anfang März in Berlin die Internationale Tourismus-Börse (ITB) stattfindet, geht es am Stand der Tourismus-Marketinggesellschaft Sachsens ums Wasser. Keine Frage, dass da die Leipziger Region stark vertreten ist mit dem Bad Lausicker „Riff“ und dem Neuseenland.

Von Ekkehard Schulreich