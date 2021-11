Rittergut Trebsen kommt mit blauem Auge durch Corona

Trebsen

„Jammern hilft nichts.“ Uwe Bielefeld, Vorsitzender des Fördervereins Rittergut Trebsen, sucht in der Corona-Zeit immer wieder aufs Neue nach pragmatischen Lösungen. Schweren Herzens muss er schon wieder Veranstaltungen absagen und sich nun sogar von einem Mitarbeiter trennen. Hätte er keine finanzielle Hilfen erhalten, wäre der Ofen wahrscheinlich schon ganz aus.

„Wir sind insgesamt mit einem blauen Auge durch die vergangenen Jahre gekommen“, bilanziert Bielefeld. Die Highland-Games als mit Abstand größte Einnahmequelle waren zwar wegen der Corona-Beschränkungen zweimal entfallen. Aufgefangen habe das Rittergut aber der Freistaat, der ihm reichlich 80 000 Euro über das Programm „Härtefall Kultur“ schenkte, die Stadt, die über das normale Maß hinaus 10 000 Euro bereitstellte, und eine Spendenaktion, die weitere 10 000 Euro einbrachte.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m16!1m12!1m3!1d2495.1466375891137!2d12.753423395912545!3d51.290025500994986!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1strebsen%20rittergut!5e0!3m2!1sde!2sde!4v1637677891401!5m2!1sde!2sde

Bewährter Mitarbeiter muss gehen

„Außerdem gibt uns der Kulturraum Leipziger Raum regelmäßig Mittel, auch wenn keine Veranstaltungen laufen“, freut sich Bielefeld. „Damit konnten wir bis auf die Kurzarbeiterregelung, die jetzt wieder gilt, die Gehälter weiterbezahlen.“ Nun mussten die für dieses Wochenende vorgesehene Bluesnacht, der Sammlertreff und der Fachvortrag zum Vulkanismus gestrichen werden, und niemand weiß, wann wieder Besucher empfangen werden können. Deshalb bündelt der Verein seine Arbeitsbereiche und schafft die Stelle des Veranstaltungsmanagers ab. „Ich musste Klaus Arweiler, einem bewährten Mitarbeiter, leider kündigen“, so Bielefeld.

Auch bei sich selbst setzt der Vereinschef an. „Ich werde mich nächstes Frühjahr aus meiner hauptamtlichen Funktion zurückziehen“, kündigt der 67-Jährige an. „Meine Stelle des Projektmanagers soll dann neu besetzt werden.“ Ehrenamtlich wolle er dem Rittergutsverein die Treue halten und sogar nochmals zur Wahl des Chefpostens kandidieren, falls sich niemand jüngeres findet. „Als Bauingenieur möchte ich mich weiter um die Instandhaltung der Gebäude kümmern. Der Bedarf ist groß“, sagt er.

Forderung nach 2 G plus Test

Ehrenamtliche Unterstützung erhofft er sich auch von bestehenden Interessengemeinschaften, wie den Trebsener Bluesfreunden und den Mineraliensammlern. „Ob für die Betreuung der Familiensonntage oder die gastronomische Versorgung bei Veranstaltungen, wir brauchen dringend Helfer“, sagt Bielefeld. Kostendeckend lief in der kurzen diesjährigen Saison nichts.

„Mal davon abgesehen, dass die Stimmung in einem wegen der einzuhaltenden Abstände nur halbvollen Saal nur mäßig aufkommt, ergibt sich aus Konzerten kein wirtschaftlicher Erfolg“, sagt Bielfeld. „Deshalb brauchen wir Regeln, die eine bessere Auslastung der Kapazitäten ermöglichen, also zum Beispiel 2G plus Tests. Die damit verbundenen Mehrkosten müsste allerdings der Freistaat tragen.“ Die Ticketpreise habe der Verein zwar schon erhöht, doch dieser Schritt würde noch nicht mal die sich erhöhenden Kosten für Gas und Strom kompensieren.

Investitionen notwendig

Nebenher sieht sich der Verein zu Investitionen gezwungen. Zur großen Corona-Katastrophe gesellte sich vor einem reichlichen Jahr die kleinere in Form eines Herbststurms, der das Dach des ehemaligen Inspektorenhauses beschädigte. Es musste repariert werden, wegen des hereingelaufenen Wassers waren außerdem die Herbergszimmer zu malern.

Den Hof will Bielefeld stärker nutzbar machen. „Das historische Kreuzgewölbe haben wir saniert, mit einem Gründach versehen und im Fußboden Edelsteine eingelassen. Es dient Fußgängern und Radfahrern als Verweilzone“, erklärt er. Bilder mit Innenansichten von Gesteinen sollen aufgehängt werden, die neugierig machen auf die Geo-Erlebniswerkstatt, in der gerade die Ausstellungen überarbeitet werden.

Für niveauvollere Ausstellungen: Harald Versümer fertigt aus Holzplatten und Veloursfolie Podeste für die Exponate an. Quelle: Thomas Kube

Im Malsaal und in der ehemaligen Scheune ließ der Verein Lüftungsanlagen installieren. „Durch Rohre wird verbrauchte Luft abgesaugt und neue von draußen vorgewärmt zugeführt“, erklärt der Vereinschef. Aus seiner Sicht reduziert die Investition nicht nur in der gegenwärtigen Situation die Ansteckungsgefahr, sondern schafft nachhaltig ein besseres Raumklima. Fenster können geschlossen bleiben, die Nachbarschaft wird trotz lauter Musik ruhiger schlafen.

Künstlerwerkstätten entstehen

Eigenmittel flossen in die ehemalige Brennerei. Um leerstehende Räume nutzen zu können, wurden Brandschutzwände- und -türen sowie Rauchabzugsöffnungen und eine neue Treppe eingebaut. „Entstehen werden Ateliers und Werkstätten für Künstler, die sich ab 2022 einmieten können“, verrät Uwe Bielfeld. Er hofft, damit eine neue Einnahmequelle erschließen zu können.

Von Frank Pfeifer