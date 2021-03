Rittergut Trebsen sucht Leihgaben und Spenden für Edelsteinschau

Trebsen

Weiter vervollkommnen will der Förderverein Rittergut Trebsen seine Ausstellung „Edle Steine in Sachsen – Schätze im Porphyr“. Sie hat sich schon jetzt zu einer Sammlung mit Alleinstellungsmerkmalen entwickelt. Nun werden weitere Exponate gesucht.

„Wir wollen der ,terra mineralia’ in Freiberg keine Konkurrenz machen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Uwe Bielefeld. In gewisser Weise misst er sich an dieser berühmten Schau aber trotzdem. Nicht was die imposanten Exponate aus aller Welt betrifft, aber hinsichtlich des Kontextes, den das Rittergut bietet.

Einzigartig in Sachsen

Während die Freiberger 3500 Schätze von allen Kontinenten zusammengestellt haben, konzentrieren sich die Trebsener auf Sachsen. „Wir präsentieren aber nicht nur die Minerale, sondern bringen sie in Zusammenhänge zu den magmatischen Steinen, in denen sie verborgen sind“, erläutert Bielefeld. „Bei uns erfährt also der Besucher auch, wie das Vulkangestein aussieht, in dem die Mineralien schlummern, und in welchen Regionen es bei uns vorkommt. Das gibt es sachsenweit in dieser Form nur hier.“

Material von wichtigen Funfstellen fehlt

Eine Sichtung mit fachlicher Anleitung durch den Geologen Frank W. Junge und in Kooperation mit der Interessengemeinschaft „Edle Steine“, die beim Förderverein angesiedelt ist, hat jedoch ergeben, dass die bisherige Sammlung aus nicht einmal 50 Prozent ausstellungswürdigem Material besteht. „Vieles haben wir doppelt und dreifach, während uns attraktive Steine von etlichen bedeutenden Fundstellen fehlen“, bilanziert Bielefeld. „Gerne hätten wir zum Beispiel einen sogenannten Mutzschener Diamanten oder Edelsteine aus Wiederau bei Rochlitz.“

Schenkungen der jüngsten Zeit: Diese Steine hat das Rittergut Trebsen von Privathand bekommen. Quelle: Thomas Kube

Reichtum in ganzer Fülle zeigen

300 bis 400 interessante Lagerstätten existieren in Sachsen. „Wir können noch nicht einmal mit Fundstücken aus der Hälfte von ihnen aufwarten“, räumt Bielefeld ein. Ziel könne zwar keine Vollständigkeit sein, weil zahlreiche Gruben und Schächte mittlerweile verfüllt und damit nicht mehr zugänglich sind. „Aber wir wollen eine möglichst große Fülle an Naturwundern vorlegen, um den ganzen Reichtum, der im Boden liegt und Sachsen mitgeprägt hat, zu verdeutlichen“, sagt Bielefeld. „Ohne Bergkristall, Achat, Amethyst, Jaspis oder Opal gäbe es kein Grünes Gewölbe in Dresden.“

Spenden und Leihgaben gesucht

Wenn die Sammlung, die einen wichtigen Baustein im Geopark Porphyrland – Steinreich in Sachsen darstellt, wachsen soll, bedarf es der Hilfe von Mineraliensammlern beziehungsweise der Erben von Sammlungen. „Wer kann uns mit Leihgaben oder Schenkungen unterstützen?“, fragt Uwe Bielefeld in einem Aufruf. Interessiert ist er vor allem an Exponaten, die zwischen dem Nordwestsächsischen Vulkanitkomplex und dem Erzgebirge ihren Ursprung haben. „Museen kaufen sie nicht auf, wenn sie nicht überaus wertvoll sind. Bei uns kommen die besten Stücke in die Vitrine, und die anderen können wir auch nutzen“, versichert er.

Auch Steine für Veranstaltungen nutzbar

In diesem Bezug spricht er eine weitere Spezialität des Ritterguts an. Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen in der Geo-Erlebnis-Werkstatt können dort edle Steine, die nicht für die Ausstellung bestimmt sind, geschliffen oder anderweitig bearbeitet werden. „Wir werden einladen zur kreativen Gestaltung eigener Schmuckstücke und Steinmosaike“, macht der Vereinsvorsitzende Appetit auf Kommendes.

Kontakt: gl@rittergut-trebsen.de

Von Frank Pfeifer