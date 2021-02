Rodel gut! auf den Hängen in Grimma und Colditz

Grimma/Colditz

Der Schnee auf Hängen und die mit einer Eisschicht überzogenen Teiche luden am Wochenende zum Rodeln und Schlittschuhlaufen ein. Da die liebreizende Landschaft nicht gerade mit rasanten Abfahrten punkten kann, begnügten sich viele bereits mit kleinen, zum Schlittenfahren geeigneten Hügeln.

Colditzer erinnern sich an Fackelrodeln auf Bornwiese

Im Colditzer Ortsteil Zollwitz lädt seit Jahren die sogenannte Bornwiese zum Rodelvergnügen auf den etwa 200 Meter langen Hang ein. Legendär ist das überlieferte Fackelrodeln, welches bei Schnee spontan ausgetragen wurde und über einhundert Leute anlockte, wie von Einheimischen berichtet wird. Bei besten Rodelwetter und Sonnenschein am Samstagnachmittag kamen jedoch gerade mal eine Hand voll Kinder mit ihren Eltern, um auf Kufen die weiße Distanz zu nehmen.

Gute Rodelbedingungen im Teletubbyland von Grimma

Auf den Hängen des Teletubbylandes in Grimma sah das Bild schon anders aus. Obwohl der Hang nur einige Meter abwärts führte, nutzten viele Kinder die Gelegenheit, für ein paar Sekunden auf ihren Schlitten über den Schnee zu gleiten. Dirk Lyko rückte Sohn Eddy auf der Bahn zurecht, der danach mit Begeisterung die Abfahrt nahm.

„Für die Kinder bietet der Schnee die beste Gelegenheit, sich in freier Natur zu bewegen. Jedoch machen die Coronamaßnahmen den Kindern ganz schön zu schaffen.“ Am Anfang hätten sie dies noch weggesteckt, aber die lang anhaltenden Einschränkungen und der Verzicht auf Freunde, die gemeinsam etwas unternehmen wollen, würden an den Nerven zehren. „Zumindest bietet das Rodeln eine willkommene Abwechslung zum Alltag“, gesteht Lyko.

Kerstin Bodenbinder schaut verzückt den Kindern beim Rodelvergnügen zu. „Der Anblick schlittenfahrender Kinder weckt bei mir Erinnerungen aus meiner Kindheit. Damals waren wir Kinder oft mit dem Schlitten unterwegs und nutzten den Abhang am Forsthof, der bis zur Mulde reichte“, erinnert sich die Colditzerin. Auch sie sagt, dass die Bewegung an frischer Luft, gerade zu Coronazeiten, wichtig für die Gesundheit der Kinder ist.

Schlittenfahrt am Hang in Grimma-Süd. Quelle: René Beuckert

Schönbacher schlittern über Dorfteich

Während der zugefrorene Schwanenteich in Grimma am Sonnabend menschenleer blieb, fanden sich viele Schönbacher auf ihrem Dorfteich ein. Denn seit Generationen hat Schlittschuhlaufen und Eisschlittern hier Tradition. Monika Rebner nutzt mit der Familie den Nachmittag zu einem Eisvergnügen. „Es ist doch ein schöne Begebenheit, den Nachmittag gemeinsam zu erleben. Ich laufe von Kindesbeinen an Schlittschuh und möchte das unbeschwerliche Gleiten über die Eisfläche nicht missen“, sagt sie.

Dorteich Schönbach lädt zum Familientreff auf Kufen ein. Quelle: René Beuckert

Nerchauer nutzen Hügel am Kriegerdenkmal

In Nerchau sucht man vergeblich nach rasanten Abfahrten, über welche die Welt spricht. Und dennoch haben die Nerchauer und Gäste den Hügel am Kriegerdenkmal für sich entdeckt, der ihnen seit Generationen hinweg ein unvergessliches Rodelabenteuer verspricht. Stefanie Drechsler meint: „Für meine Kinder ist der Hang zum Rodeln gerade richtig. Hier schlittern sie gefahrlos den kleinen Hügel hinab“, stellt sie fest. Sie selber gönnt sich genauso das Vergnügen und nimmt mit ihren Kindern auf dem Schlitten Platz.

Stefanie Drechsler rodelt mit ihren Kindern am Hang in Nerchau. Quelle: René Beuckert

Felix Meyer ist eigens aus Trebsen zum Schlittenfahren nach Nerchau gekommen. „Ich kenne den Hang aus meiner Kinderzeit. Den Spaß, in der Gemeinschaft den Hang hinabzufahren sollen meine Kinder ebenso erleben“, meint Felix Meyer. Doch vor dem eigentlichen Rodelvergnügen mussten die Kids den Schlitten hinter sich herziehend erst den Hang hinaufsteigen, bevor sie mit einer Fahrt talwärts belohnt wurden.

Eigentlich wären noch mehr Kinder auf der Rodelpiste zu finden, doch die banden kurzerhand ihre Schlitten, wie eine Perlenkette aneinandergereiht, an einen kleinen Traktor, der sie durchs verschneite Nerchau zog.

Von René Beuckert