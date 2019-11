Roggenmühle Grimma: Mehr als ein Jahr in Verzug

Grimma

Es dürfte die komplizierteste Baustelle in Grimma seit langem sein. Inzwischen wurde der Termin zur Fertigstellung der Roggenmühle abermals nach hinten verschoben. Nunmehr steht der Oktober 2020 für die Übergabe des Hauses an den Grimmaer Seesportverein „ Albin Köbis“ im Raum. „Wir sind mehr als ein Jahr im Verzug“, ärgert sich Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Noch im Frühsommer hatte er gehofft, dass die Roggenmühle wenigstens kommenden Februar oder März fertig wird. Die Hoffnung zerschlug sich.

Im Dezember soll das Dach drauf kommen

Das große Ziel sei jetzt, so Berger auf LVZ-Nachfrage, im Dezember das Dach auf dem Gebäude zu haben. Nur so sei der Weiterbau in den Wintermonaten möglich.

Der Wiederaufbau der Roggenmühle liegt mittlerweile ein Jahr hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Quelle: Frank Prenzel

Der Rathauschef spricht von einem „hochkomplizierten und sehr komplexen Bau“. Bekanntlich standen von der einstigen Roggenmühle nur noch ein paar Außenwände. Nun wird das Haus wie Phönix aus der Asche auferstehen – und das denkmalgerecht. Die uralte und die neue Bausubstanz zusammen zu fügen, erweist sich dabei schwieriger als gedacht. Schon bei der Planung traten Fehler auf. Die beauftragte Firma habe die Komplexität der statischen Berechnung unterschätzt, hatte Berger kurz nach Baustart verkünden müssen. Mittlerweile hat sie seinen Worten zufolge andere Firmen zur Unterstützung an die Seite geholt. Manche Planer hätten nicht optimal gearbeitet, untermauert der Stadtchef den Hauptgrund für die Verzögerung.

Ursprünglich 3,4 Millionen Euro für Bau berechnet

Ursprünglich waren 3,4 Millionen Euro für den Wiederaufbau berechnet worden, Grimma kann dabei auf zwei Fördertöpfe zurück greifen. Zwar beinhaltet die Zuwendung eine Fertigstellung der Roggenmühle bis September 2019, die Verlängerung des Bescheides steht für Berger aber nicht in Frage: „Das kriegen wir hin.“ Allerdings rechnet die Kommune mit Mehrkosten für das Prestige-Vorhaben – auch durch den Bauverzug. Es sei fraglich, so der Oberbürgermeister, ob etwa historisch bedingte Mehrkosten von der Förderstelle anerkannt werden. Im Raum stehe aber, gegenüber den Planern Regressansprüche geltend zu machen.

Seesportverein muss weiter warten

Im Vordergrund stehe aber vielmehr, den Bau kostengünstig und zeitnah abzuschließen, bekräftigt der Rathauschef. So lange muss der Seesportverein weiter sein altes Domizil am anderen Muldeufer nutzen. Seit dem letzten Hochwasser wurde hier – mit Blick auf die neue Roggenmühle – kaum etwas getan. Durch die ungewisse Situation rund um den Neubau musste der Verein sogar schweren Herzens die Deutsche Meisterschaft im Kutterrudern zurück geben. Sie sollte 2020 auf der Mulde ausgetragen werden. Der Seesportverein wird die Roggenmühle auf Basis eines Nutzungsvertrages übernehmen und bewirtschaften.

Von Frank Prenzel