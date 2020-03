Roggenmühle in Grimma: Kosten explodieren

Grimma

Beim Wiederaufbau der Roggenmühle in Grimma wird die S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzig die weiteren Planungsleistungen übernehmen – die Auftragssumme beläuft sich auf 80.000 Euro. Das Büro ist seit Juli vorigen Jahres in die baufachliche Beratung integriert und steigt laut Hochbauamtsleiterin Ute Hoppe nun nahtlos in den Vertrag ein. Mit dem Ingenieurbüro Kupsch & Schmutzler hatte sich die Stadt Grimma geeinigt, den bisherigen Architektenvertrag zum 28. Februar zu beenden.

Erheblicher Terminverzug an der Roggenmühle

Wie berichtet, gibt es an der Roggenmühle erheblichen Terminverzug, ein Grund sollen Planungsprobleme sein. Für den neuen Planer gab der Technische Ausschuss der Stadt in seiner jetzigen Sitzung ebenso grünes Licht wie für die Vergabe der Sanitärinstallation. Diesen Auftrag erhält die Ausbau Geithain GmbH, die ein Angebot von rund 110.000 Euro unterbreitet hatte.

Es ist der zweite Anlauf für diese Leistung. 2018 hatte die Firma Tempotherm Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH den Zuschlag erhalten, kann die Arbeiten laut Hoppe aber nicht ausführen. Die Firma habe sich zwischenzeitlich anders aufgestellt und ihre Mitarbeiter-Zahl reduziert, sagte sie auf Nachfrage. Die Stadt Grimma habe die Sanitärinstallation neu ausschreiben müssen.

Im Volksmund heißt Baustelle schon Muldephilharmonie

Mittlerweile gehe es an der Roggenmühle mit großen Schritten voran, sagte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Durch den Bauverzug rechnet er aber mit Mehrkosten von geschätzt 400.000 Euro. Im Volksmund wird der Bau in Anlehnung an die Hamburger Elbphilharmonie bereits die Muldenphilharmonie genannt. In die neue Roggenmühle wird der Seesportverein „ Albin Köbis“ einziehen und dann sein mehrfach überflutetes Domizil am anderen Muldeufer verlassen.

Von Frank Prenzel