In den Grimmaer Ortsteilen Bröhsen, Grechwitz, Neunitz, Döben, Kaditzsch, Dorna und in Grimma im Bereich Leisniger Straße/Birkenwäldchen kam am Wochenende stundenlang kein Trinkwasser aus den Hähnen. Schuld war ein Rohrbruch in Bröhsen. Die Veolia räumt bei der Kommunikation Versäumnisse ein.