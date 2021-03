Roteiche vom „Riff“ für den erweiterten Kurpark in Bad Lausick

Bad Lausick

Stattliche Roteichen stehen vor dem Haus Herrmannsbad auf dem Bad Lausicker Badberg auf dem höchsten Punkt des Kurviertels. Eine soeben gepflanzte Roteiche markiert künftig den südlichen Rand des Kurparks – und schlägt so einen Bogen zwischen Historie und Zukunft. Der Park erfährt zwischen dem Schwanenteich, dem „Riff-Resort“ und dem Kur- und Freizeitbad „Riff“ eine Erweiterung mit viel Grün und Ruhezonen, aber auch einem Kneipp-Tretbecken und Fitness-Geräten.

Erholungs- und Fitness-Flächen entstehen südlich des Schwanenteichs, der links hinter den Kastanien zu erahnen ist. Quelle: Jens Paul Taubert

Bäume, Büsche, Bänke – und ein Kneipp-Becken

Alljährlich am Tag des Wassers pflanzt das „Riff“-Team einen Baum. War es 2020 ein Tulpenbaum, brachten am Montag Männer der Firma Gala Bau Tautenhain eine Roteiche in den Boden. „Wenn wir in den nächsten Jahren beide Bäume grünen sehen, dann erinnern wir uns an die dann hoffentlich schon weit zurückliegende Corona-Zeit“, sagte Annett Koza, Geschäftsführerin der Kur GmbH.

Rund einen halben Hektar groß ist die Kurpark-Erweiterung, deren Gestaltung sichtbare Formen angenommen hat. Abgesehen von der markanten Roteiche, die in der Heros-Baumschule Niedergräfenhain heranwuchs, werden in dieser Woche 18 Mehlbeerbäume (die gibt es wirklich) entlang der „Resort“-Grenze gepflanzt. Hinzu kommen zahlreiche Büsche. Außerdem entstehen Beete mit Blumen und Rasenflächen.

Um all das kümmert sich das Tautenhainer Unternehmen, während Tiefbau Ludwig aus Königsfeld die anderen Gestaltungselemente installiert. Herzstück ist ein Tretbecken, deutlicher Hinweis darauf, dass Bad Lausick künftig auch Kneipp-Angebote entwickeln will. Montiert wurde zu Wochenbeginn eine Archimedische Schraube, mit der Kinder Wasser fördern können. Das Nass versickert dann in einem kleinen Biotop.

Planer Jörn Ruckhaber vom Ingenieurbüro Köpping mit der Archimedischen Schraube, die Wasser aus dem kleinen Becken links fördert. Quelle: Jens Paul Taubert

Parkanlage ist ab dem Sommer nutzbar

Ursprünglich wollte die Kur GmbH die neue Oase zum Kur-Jubiläum Anfang Juni übergeben. Allerdings wird der Stadtrat am Donnerstag wohl dem Vorschlag von Arbeitskreis und Stadtverwaltung folgen, die Feierlichkeiten „200 Jahre Kur“ der Pandemie wegen um ein Jahr zu verschieben. „Deshalb warten wir mit der Übergabe, bis der Rasen ordentlich angewachsen ist“, sagte Henry Heibutzki, scheidender Geschäftsführer der Kur GmbH. Das könne gegebenenfalls erst im Juli der Fall sein.

Die Gestaltung der Kurpark-Erweiterung kostet knapp 400 000 Euro. Die Förderung liegt bei 85 Prozent. Die Christlichen Pfadfinder der Adventgemeinden in Bad Lausick und im Muldental hatten schon vor Monaten ein großes Insektenhotel zusammengesetzt. In den Park einbezogen, aber nicht zur Grünfläche umgewandelt wird ein wilder Gehölzstreifen in Richtung Grundschule. Er behält seinen jetzigen urwüchsigen Charakter.

Von Ekkehard Schulreich