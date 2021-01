Colditz

Fünf Monate ist es mittlerweile her, dass in Colditz der erste Rufbus auf Tour gegangen ist. Die das Projekt betreibende Regionalbus GmbH zieht nun eine erste Bilanz. Laut dem ÖPNV-Dienstleiter ist der Service demnach gut angenommen worden.

„Dafür sprechen über 600 Fahrgäste, die den Rufbus in den ersten drei Monaten genutzt haben“, nennt Unternehmens-Sprecher Thomas Fröhner konkrete Zahlen. Allein im Oktober seien mit dem Rufbus über 270 Fahrgäste unterwegs gewesen. Aufgrund des im November in Kraft getretenen Teil-Lockdowns sei diese Zahl erwartungsgemäß gesunken, und man gehe aufgrund der aktuellen Lage davon aus, dass dieser Trend auch in den verbleibenden Winterwochen anhalten werde.

Von der Schulklasse bis zum Senior

Erfreulich ist es aus Sicht der Regionalbus GmbH, dass alle Bevölkerungs- und Altersgruppen unter den Fahrgästen vertreten sind. „Das neuartige Verkehrsangebot wird also von Schulklassen ebenso in Anspruch genommen wie von Berufspendlern und Senioren“, so Fröhner. Besonderen Anklang habe dabei die Buslinie 624 gefunden, die sich außerhalb der Kernstadt Colditz in einem ländlich geprägten Gebiet von Tanndorf über Commichau bis nach Erlbach erstreckt. Demgegenüber werde die Stadttarifzone 518 vor allem an den donnerstäglichen Markttagen von Einwohnern der umliegenden Ortsteile genutzt. Dies wiederum lasse den Schluss zu, dass die vormaligen Fahrgäste der Stadtbus-Linie COL-A den Rufbus als adäquaten Ersatz wahrnehmen.

Der am 31. August offiziell gestartete Rufbus bedient ein Netz von insgesamt 50 Haltestellen, zwischen denen Fahrgäste ihre Wunschverbindung wählen können. Allein 16 neue Haltestellen sind der Regionalbus GmbH zufolge vor dem Start eingerichtet worden. „Diese Arbeit hat sich ausgezahlt, da bislang 13 davon in eine Buchung des Rufbusses eingebunden worden sind“, so der Unternehmens-Sprecher.

Unterschiedliche Nutzungsintensität

Allerdings gebe es auch Haltestellen mit ausbaufähigem Potenzial, an denen bislang noch keine Bedienung erfolgte, nämlich jene am Waldhaus, in Erlln sowie in Colditz in der Rochlitzer Straße. Dafür erfreuten sich die Haltstellen in Zschirla, Skoplau sowie der Haltepunkt am MVZ einer großen Beliebtheit. „Trotz der widrigen Umstände im Zuge der Pandemie lässt sich also eine durchaus positive Zwischenbilanz ziehen“, fasst Thomas Fröhner die Startphase des neuen Angebotes zusammen.

Das Rufbus-System ermöglicht es, zu einer beliebigen Uhrzeit innerhalb der Zeitkorridore zwischen 8 und 12 Uhr sowie zwischen 15 und 20 Uhr eine Fahrt wahlweise per Telefon, App oder über das Internet zu bestellen. Die Vorlaufzeit für eine Buchung beträgt zwischen sieben Tagen und einer Stunde. Dabei wird der Fahrgast von einer Wunschhaltestelle innerhalb der Rufbus-Region zum normalen MDV-Tarif zu einer anderen Haltestelle seiner Wahl befördert.

Von Roger Dietze