Rufbus Colditz: Buchungssystem hat Lücken

Colditz

Ende August schickte Regionalbus Leipzig in Colditz den Rufbus auf seine Jungfernfahrt. Mittlerweile sind gut eineinhalb Monate vergangen, und es wird deutlich: Noch läuft es nicht rund. „Grundsätzlich ist die Sache weitgehend reibungslos angelaufen, es treten aber Probleme dann auf, wenn Nutzer mehrere Buchungen ins System eingeben, es dann aber aus welchen Gründen auch immer versäumen, die nicht benötigten Fahrten wieder zu entfernen“, berichtet Regionalbus-Verkehrsplaner Clemens Schmidt. Deshalb bittet er die Fahrgäste, die Buchungen mit größtmöglicher Sorgfalt vorzunehmen, um Leerfahrten zu vermeiden beziehungsweise um nicht in die Situation zu geraten, auf einen Bus zu warten, der wegen einer Falschbuchung diese Haltestelle gar nicht ansteuern wird.

Colditzer rufen den Bus bevorzugt per Telefon

Der Dienstleister sei bemüht, die Fehlerquote bei Buchungen über das Telefon zu reduzieren. In der September-Stadtratssitzung hatte Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) als Reaktion auf eine Bürgeranfrage darüber informiert, dass der ÖPNV-Dienstleister diese Buchungsvariante noch optimieren müsse. Daran, bestätigt Schmidt, arbeite man derzeit intensiv vor dem Hintergrund, dass das Telefon das in Colditz bevorzugte Buchungsmittel sei. „An der Hotline gibt es zugegebenermaßen an dieser oder jener Stelle noch Abstimmungsbedarf“, so der Regionalbus-Verkehrsplaner.

Anzeige

Einzelfall: Rufbus als Taxi missverstanden

Probleme seien aber im Einzelfall auch darauf zurückzuführen, dass so mancher Wunsch der Rufbus-Nutzer komplexer Natur sei. „Es kam schon vor, dass sich Eltern ein Zusammentreffen ihres mit dem Linienbus vom Rochlitzer Gymnasium kommenden älteren Sohnes mit dem jüngeren im Rufbus wünschten, und um die Sache ganz kompliziert zu machen, wurde auch noch eine abzuholende Freundin ins Spiel gebracht“, erzählt Clemens Schmidt einen Fall und betont, dass es sich um Einzelfälle handeln würde.

Korrekturen möglicherweise bei den Standorten

„Was wir aber schon nach dieser kurzen Zeit ganz allgemein feststellen ist, dass die Nutzungsintensität des Rufbusses von Tag zu Tag und Woche zu Woche und auch in Abhängigkeit vom Wetters schwankt, weshalb wir wahrscheinlich erst nach dem Winter eine detaillierte Auswertung des Projektes durchführen werden“, so der Verkehrsplaner. „Dabei schauen wir uns auch die Haltestellen genauer an und werden möglicherweise dort, wo es angeraten und sinnvoll ist, Korrekturen bei den Standorten vornehmen.“

Rufbus Colditz Quelle: Regionalbus

Von Roger Dietze