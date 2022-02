Rufbus vernetzt Colditz: Sechs neue Stopps

Colditz

Der Rufbus schließt immer mehr Lücken im öffentlichen Nahverkehr. Weil die Colditzer das Angebot so rege nutzen, erweitert Regionalbus jetzt das Haltestellennetz. Geplant sind weitere Stopps an gut frequentierten Einrichtungen der Stadt.

Seit dem 30. August 2020 ist in Colditz die Buslinie 624 unterwegs. Bei dieser handelt es sich um keine gewöhnliche ÖPNV-Verbindung mit festen Fahrplänen, sondern vielmehr um einen Service der besonderen Art. Der Rufbus trägt nämlich eher den Charakter eines Taxis mit dem Unterschied, dass lediglich die örtlichen ÖPNV-Tarife fällig werden. In naher Zukunft nun soll dieses besondere ÖPNV-Angebot weiter ausgebaut werden.

Erweiterung des Haltepunkt-Netzes

Nachdem dieser Tage bereits Colditz’ Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) im LVZ-Interview angedeutet hatte, dass das Haltepunkt-Netz erweitert werden soll, nennt nun Clemens Schmidt, seines Zeichens Verkehrsplaner bei der den Rufbus-Service vorhaltenden Regionalbus GmbH, gegenüber LVZ weitere Details.

„Zu den bestehenden 51 Haltepunkten könnten in diesem Jahr bis zu sechs weitere hinzukommen“, so Schmidt. Entsprechende Anregungen respektive Anfragen seien entweder direkt an die Regionalbus GmbH herangetragen oder an diese von der Stadtverwaltung weitergeleitet worden. „Wir sind recht zuversichtlich, dass die zusätzlichen Haltepunkte bei der Straßenverkehrsbehörde durchgehen werden.“

Besserer Service mit Fahrplanwechsel

Vielleicht schon in diesem Monat, spätestens aber im März seien entsprechende Vororttermine geplant. Im besten Fall könnten die Haltepunkte dann bereits im Frühsommer installiert werden. „Wir sind diesbezüglich naturgemäß von der Dauer der Genehmigungsverfahren abhängig. Sobald wir aber grünes Licht bekommen, können wir möglicherweise schon im Sommer in die Ausführung gehen“, so der Regionalbus-Verkehrsplaner.

Diesem zufolge sind zusätzliche Haltepunkte unter anderem in der Colditzer Innenstadt nahe des Lidl-Marktes, am Waldbad sowie am Wasserschloss Podelwitz geplant. Eine wichtige Modifizierung hatte der Rufbus-Service bereits im Zusammenhang mit dem Mitte Dezember im MDV-Gebiet vorgenommenen Fahrplanwechsel erfahren.

Nachbesserungen bei Buchung der Fahrten

„Seitdem benötigen Buchungen nicht mehr wie zuvor eine Vorlaufzeit von mindestens einer Stunde, sondern nur noch von 30 Minuten“, betont Clemens Schmidt. Mit dieser Anpassung habe man auf entsprechende Hinweise einiger Nutzer reagiert, die über eine zu knapp bemessene Zeit für Rückfahrt-Buchungen geklagt hätten.

Apropos Buchung: Diese ist nach wie vor sowohl Online auf der Regionalbus-Internetseite als auch per Telefon oder mittels der Moovme-App möglich. „Letztere favorisieren wir, weil sie die praktikabelste Buchungsform darstellt“, so Schmidt. Die diesbezüglichen Arbeiten zur Abstellung von letzten Kinderkrankheiten befinden sich dem Regionalbus-Verkehrsplaner zufolge „im Endstadium“.

Via App, Internet oder per Info-Telefon kann der Colditzer Rufbus geordert werden. Quelle: Regionalbus

Von Roger Dietze