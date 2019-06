Grimma

Am kommenden Sonntag klicken sich in Grimma wieder Hunderte Radsportler aller Altersklassen für den Klassiker „Rund ums Muldental“ in die Pedalen ein. Die gute Nachricht hierfür zuerst. Die Radsportgemeinschaft Grimma (RSG) als Veranstalter feiert mit der nunmehr 30. Auflage ein Jubiläum. Für die eher weniger gute Nachricht sollten Freunde dieser traditionellen Sportveranstaltung jetzt ganz stark sein.

Traditionsrennen auf letzter Etappe

Es wird die letzte Etappe der traditionellen Muldentaler Radrundfahrt sein. „Dieses Rennen wird es so zukünftig nicht mehr geben“, ließ Mario Langer vom RSG aufhorchen. Zwischen den Silben aber war herauszuhören, dass sich die Radsportfreunde schon Gedanken über ein neues Profil für Radrennen in der Region machen. „Wir sind im Verein an einem Punkt angekommen, wo wir etwas anderes machen zu wollen.“

Die jungen Sportler treten in Grimma für den Robert-Förster-Nachwuchscup in die Pedalen. Quelle: Frank Schmidt

Wichtig zu erwähnen wäre, dass diese Entscheidung rein sportliche Aspekte hat, denn an der Unterstützung durch die Stadt sowie durch unseren Hauptsponsor, die Sparkasse Muldental, habe es nicht gefehlt, versicherte Langer. „Es wird also wieder Radrennen geben und dafür haben wir auch schon Ideen im Hinterkopf, die uns mehr ins Ländliche ziehen oder auch direkt in die Grimmaer Innenstadt. Auch dafür stehen Stadt und Sparkasse nach wie vor voll hinter uns“, fügte Langer an.

Robert-Förster-Nachwuchscup ist Jubiläumshöhepunkt

Mit dem Jubiläum für das bundesoffene Straßenrennen der Lizenz- und Hobbyfahrer wolle der RSG „einen schönen Abschluss“ finden, der sich schon jetzt mit einer Anmeldezahl von rund 400 Radsportlern abzeichnen würde. Ein Jubiläumshöhepunkt soll der Robert-Förster-Nachwuchscup werde. Ein Radrennen, welches in den Altersklassen U11, U13 und U15 sowie U17 und U19 gestartet wird. Den Siegern winkt ein gelbes Trikot, welches sogar von Robert Förster, dem Namensgeber des Nachwuchscups, übergeben werden wird. Denn der einstige Sprintspezialist und heute 41-Jährige, auch „Frösi“ genannt, wird vor Ort sein und die Siegerehrungen persönlich vornehmen.

Robert Förster, hier bei einem seiner letzen Rennen vor Ende seiner Rennkarriere im Jahr 2015, ist Namensgeber für den Nachwuchscup beim Straßenrennen "Rund ums Muldental". Quelle: radsport-news.com

Darüber hinaus wird die Männerelite am Start sein. „Hier haben wir als RSG mit Rico Brückner und Robin Rautzenkranz zwei ganz heiße Eisen im Feuer“, sagte Langer. Und beim Seniorenrennen setzen die Grimmaer mit Mirko Brauns und Marek Bosniatzki auf die einheimischen Sieger der letzen Jahre.

Einschränkungen für Autofahrer und Anwohner

Start und Ziel für das Radrennen ist die Schillerstraße in Hohnstädt. Der Kurs verläuft über die Wedniger Straße in Richtung Norden, weiter über die B107 bis zum Gewerbegebiet Trebsen, wo es rechts ab nach Wednig und weiter nach Bahren geht. Hinter Bahren biegt das Rennen nach links ab, um über den steilen Gänseberg wieder nach Hohnstädt zu kommen.

So sieht der Rundkurs für das Radrennen "Rund ums Muldental" aus, der in diesem Bereich zwischen acht und 17 Uhr zu Verkehrseinschränkungen führt. Quelle: OpenStreetMap

Rennfahrer passieren den Rundkurs mehrfach

Während Autofahrer zwischen acht und 17 Uhr mit Verkehrseinschränkungen, insbesondere auf der B107 zwischen Grimma und Trebsen, rechnen müssen, dürfen sich Zaungäste direkt an der Strecke über zahlreiche Durchfahrten der Rennfahrer freuen, denn sie werden den Rundkurs mehrfach passieren. Grundsätzlich gilt, und darauf machen Veranstalter und Stadtverwaltung ausdrücklich aufmerksam, dass Zufahrten zu Privatgrundstücken für Anwohner und Pflegedienste nur in den Rennpausen und nur in Rennrichtung möglich sind. Hierfür sind die Anweisungen der Polizei sowie der Ordnungskräfte an der Wettkampfstrecke zu befolgen.

Von Frank Schmidt