Runder Tisch fordert unabhängige Flüchtlingssozialarbeit

In der Debatte um die Flüchtlingssozialarbeit im Landkreis hat sich der Runde Tisch Migration zu Wort gemeldet. Die Akteure gehen mit der Entscheidung des Landkreises, sich die Flüchtlingssozialarbeit komplett an Land zu ziehen, hart ins Gericht. Das Gremium, das Initiativen und Mitstreiter im Bereich der Migrations- und Integrationsarbeit vereint, fordert laut seinem Sprecher Sebastian Koch eine Ausschreibung dieser Aufgabe. Somit hätten freie Träger wieder eine Chance, Geflüchtete unabhängig von staatlichen Instanzen zu beraten.

Zur Vorgeschichte: Anfangs lief die Flüchtlingssozialarbeit komplett über freie Träger. Verteilt auf fünf Lose wurden Geflüchtete seit 2015 vom Caritasverband Leipzig, dem Deutschen Roten Kreuz, der Diakonie Leipziger Land, dem Internationalen Bund sowie dem Verein Wegweiser betreut.

Im Frühjahr 2018 schrieb der Kreis die Aufgabe schließlich neu aus. Gegen den Widerstand der freien Träger. Die Vorgaben, die der Kreis mache, hieß es damals, seien mit den Prinzipien sozialer Arbeit nicht vereinbar. In der Folge verweigerten sich die bisher tätigen Wohlfahrtsverbände und andere Interessenten dem Prozedere, in dem sie sich kollektiv nicht um den Auftrag bewarben.

Letzter Vertrag mit freiem Träger läuft aus

Nachdem die Kreisbehörde schließlich 2018 mit der Vergabe an den Duisburger Sozialdienstleister Zof Schiffbruch erlitt, übernahm der Landkreis in zwei Gebieten (Süd und West) die Aufgabe selbst. Nunmehr läuft für das Gebiet Nord der letzte noch mit den Johannitern bestehende Vertrag aus, so dass die Aufgabe damit ab 1. Januar 2021 komplett beim Kreis liegt. Ein Umstand, den der Runde Tisch Migration kritisiert.

Aus Not- darf keine Dauerlösung werden

Es sei als Notlösung gedacht gewesen, dass der Kreis nach der missglückten Auftragsvergabe an Zof einspringt, betont Sprecher Sebastian Koch. Daraus drohe aber nun ohne Not eine Dauerlösung zu werden. Im Gegensatz zu 2018, wo sich der Kreis irgendwie aus der Affäre ziehen musste, lägen nun aber keine zwingenden Gründe vor, die gegen eine Ausschreibung sprechen.

An der Kritik des Runden Tisches hat sich dabei seit 2018 nichts Grundsätzliches geändert. Bemängelt wird weiterhin, dass sich Sozialarbeiter gegenüber den Geflüchteten in einem Mandatskonflikt befänden, da das Ausländeramt gleichzeitig eine sanktionierende Instanz darstelle, die eigene Interessen verfolge. „In der Beratung entstehen so Interessenkonflikte bei Themenfeldern wie Bildung, Arbeit, Gesundheit, Leistungen, Wohnen oder Schutzbedürftigkeit“, so Koch.

Unterm Strich sei es nicht optimal, wenn die Betroffenen unter Regie des gleichen Amtes beraten werden, das auch Entscheidungen zum Aufenthaltsstatus und damit zu Abschiebungen trifft.

Die Maximalforderung des Runden Tisches lautet deshalb: die Aufgabe neu ausschreiben und an freie Träger vergeben. Sollte diese Forderung abgelehnt werden, dürfe die Betreuung der Flüchtlinge durch staatliche Sozialarbeiter kein Dauerzustand sein.

Von Simone Prenzel