Runder Tisch zu Müllproblem – was kann das Jugendforum Grimma erreichen?

Auch wenn im Rathaussaal rein optisch ein Karree gestellt war – das Jugendforum Grimma hatte am Mittwoch Stadträte und Stadtverwaltung zum ersten „Runden Tisch Müllproblem“ eingeladen. Denn der unschöne Abfall auf Plätzen, Wegen und Grünflächen ist in Grimma allgegenwärtig.

Jugendforum Grimma startete drei Einsätze

Jugendforum-Frontmann Jonas Siegert zeigte anfangs Fotos von den drei Müllsammlungen der jungen Leute am 16. Oktober, 27. November und 11. Dezember, bei denen in jeweils rund zwei Stunden Fleißarbeit 12 bis 14 große blaue Säcke voller Müll zusammen kamen. Kronkorken, Papier, Flaschen, Glas, Plaste, Becher, Essensreste, Kippen – das Spektrum der Abfälle, die nicht im Papierkorb landen, ist groß.

Ergebnisse der Müllsammlung des Jugendforums Grimma. Quelle: Jugendforum Grimma

Die Müllproblematik ist eines der Themen, denen sich das im August ins Leben gerufene Jugendforum zielstrebig widmet. Und ernst genommen wird. Zwar ließ sich Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) entschuldigen, dafür nahmen seitens der Stadtverwaltung Ordnungsamtsleiter Andy Seydel und Bauhofchef Stefan Schuricht am „Runden Tisch“ teil. Den Stadtrat vertraten der Vorsitzende der Freien Wähler Grimma, Marco Neumann, der als Bürgerpolizist das Thema bestens kennt, der Fraktionschef der „Bürger für Grimma“, Thomas Zeidler, und Maximilian Schöpe von den Linken. Die CDU-SPD-Fraktion hatte keinen Vertreter geschickt. Die AfD-Stadträte waren vom Jugendforum bewusst nicht eingeladen worden. „Wir wollen keine Zusammenarbeit mit der AfD, egal auf welcher Ebene“, erläuterte Jonas Siegert auf Zeidlers Anmerkung, gewählte politische Parteien besser nicht auszugrenzen. Darüber sei im Jugendforum abgestimmt worden.

Warum so wenig Präsenz von Polizei und Ordnungsamt?

Ein Punkt brennt den Jugendlichen besonders auf den Nägeln: die Präsenz von Polizei und Ordnungsamt. Warum das Ordnungsamt – etwa am Volkshausplatz – kaum am Wochenende oder abends kontrolliere, wollte Siegert wissen. Warum nicht die Mitarbeiter samstags einsetzen und ihnen dafür am Montag frei geben, hakte er nach.

Ordnungsamtsleiter Seydel verwies auf die Aufgabenvielfalt und begrenzte Mitarbeiterzahl. Würden die Leute regelmäßig am Wochenende eingesetzt, fehlten sie über der Woche. Müllsünder auf frischer Tat zu ertappen, sei für Polizei und Ordnungsamt „ein riesen Problem“. „Wir kommen immer erst dann zum Zuge, wenn es passiert ist“. Das bestätigte Bürgerpolizist Neumann. „Auf frischer Tat, das funktioniert nicht. Wir werden das Problem durch Kontrollen nicht beseitigen.“

Das Jugendforum Grimma hatte am 15. Dezember 2021 zum ersten "Runden Tisch Müllproblem" in den Rathaussaal eingeladen. Quelle: Frank Prenzel

Mehr Papierkörbe im Stadtgebiet eine Lösung?

Zudem regt das Jugendforum an, an Brennpunkten wie Bahnhof, Nicolai- und Volkshausplatz mehr Papierkörbe oder Müllbehälter zu platzieren. In den letzten eineinhalb Jahren seien im Stadtgebiet 50 Papierkörbe zusätzlich aufgestellt worden – auch solche, die Vögel nicht anfliegen können, erläuterte Bauhofleiter Schuricht. Mit dem Ergebnis, dass das Müllvolumen wachse und mehr Hausmüll illegal in die Körbe komme. „Seit zwei Jahren müssen wir mit zwei Personen die Müllrunde fahren, obwohl der Stellenplan nur einen Mitarbeiter vorsieht“, so Schuricht, der auch auf die Zerstörungswut hinwies. Am Steinbaum seien einbetonierte Mülleimer gesprengt worden. „Da kommen wir an unsere Grenzen.“ Dennoch will der Bauhof an frequentieren Strecken zusätzliche und größere Müllbehälter installieren, um dem Müllaufkommen am Wochenende Herr zu werden. Für 2022 stellte Schuricht fünf neue Standplätze in Aussicht. Denn auch der Bauhofchef sieht zusätzliche Einsätze am Wochenende kritisch. Das koste Zuschläge, und die Kollegen würden in der Woche fehlen. Es steht dank des „Runden Tisches“ nun auch die Idee im Raum, Papierkörbe mit coolen Sprüchen zu versehen. Ein Versuch.

Stadtrat: Geldstrafen wie in Singapur ratsam

Der Bauhof sei an der Grenze des Machbaren, sagte Stadtrat Zeidler. Die Leute am Steinbaum etwa erreiche man „nur durch Strafen“. Wer in Singapur etwas wegwirft, müsse mit wenigstens 100 Dollar rechnen. So etwas wünsche er sich auch in Deutschland. Dennoch: „An der Polizeipräsenz ist zu arbeiten.“ Die Stadt könne das Problem nicht allein lösen, so Stadtrat Schöpe. Es müsse mit anderen Organisationen und auf mehreren Ebenen zusammen gearbeitet werden, blickt er zum Beispiel auf Landratsamt und Polizei. Hoffnung legt er auf eine neue Streetworkerin, die ab Januar in Grimma tätig wird.

Stadtrat Neumann verwies auf eine Initiative für ein sauberes Grimma, die im Frühjahr von den Freien Wählern ausgegangen war. Eine Idee damals: Auf die Schulen zugehen, um etwas in den Köpfen zu bewegen. In der Wallgraben-Oberschule hat man sich das zu Herzen genommen. Seit kurzem sind einmal pro Woche Schülerinnen und Schüler – bewaffnet mit Greifer, Handschuhen und Müllsäcken – an neuralgischen Stellen im Stadtgebiet unterwegs und lesen Abfälle auf. Genutzt werden dazu zwei Klassenleiterstunden am Stück. Alle zehnten Klassen haben bereits eine Einsatz absolviert, derzeit sind die Neuntklässler gefragt. Nach und nach soll so jede Klasse wenigstens einmal im Jahr durchs Stadtgebiet streifen.

Extra-Subbotniks im neuen Jahr

Ein Ergebnis des „Runden Tisches“ ist, Extra-Subbotniks im neuen Jahr zu initiieren und dafür auch gezielt jene Leute anzusprechen, die sich gern am Volkshausplatz, Bahnhof oder Nicolaiplatz treffen und feiern. „Das hat eine Außenwirkung, das unterstützen wir gern“, so Bauhofchef Schuricht.

