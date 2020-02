S 49 bei Lauterbach für Jahre gesperrt: Das sagen die Anwohner

Bad Lausick/Lauterbach

Schon ab Freitag ist für LKW in Lauterbach kein Durchkommen mehr: Die Staatsstraße 49 nördlich von Bad Lausick wird bereits ab 28. Februar für den Schwerverkehr voll gesperrt. Für PKW gilt die Sperrung in der Fahrtrichtung Bad Lausick. Das ist die Kernaussage von Markus Heier vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Die Behörde hatte am Mittwoch Nachmittag in der Bad Lausicker Oberschule zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Grund für die Sperrung: massive Schäden an der Fahrbahn, die zwischen zwei Steinbruch-Restlöchern entlang führt – auf 122,5 Metern Länge.

Die Sperrung sorgt auch bei den unmittelbar betroffenen Bewohnern für Diskussionsbedarf, die am Mittwoch bei der Informationsveranstaltung des Lasuv in der Oberschule Bad Lausick teilnahmen. Martin Rost aus Lauterbach kritisierte: „Ich hatte gedacht, ich höre ein paar genauere Zahlen, was die Zeiträume betrifft. Dass schon die Vorplanungen so lange dauern sollen, kann ich nicht nachvollziehen.“ Dessen Nachbar Friedrich Kasprzak lenkte ein: „Jetzt wissen wir zumindest, was los ist, und müssen das Beste draus machen.“ Hans-Jürgen Kupfer, Bad Lausicker Stadtrat ( AfD), monierte die aus seiner Sicht zu späte Reaktion der Behörden: „Das Problem ist lange bekannt.“

Grit Naujoks, ebenfalls in Lauterbach zu Hause, hat ihre Zweifel, dass die Theorie auch in der Praxis umgesetzt werden kann: „Wenn schon die Vorplanung so lange dauert, wie lange dauert dann die richtige? Ich habe die ganze Zeit gedacht, wir müssten Verständnis haben, weil Straßen- und Bahnbau parallel erfolgen. Jetzt höre ich, beides passiert unabhängig voneinander.“

Und Matthias Constantin aus Grethen befürchtete Folgen für die Priorität des Straßenbaus in Grethen. „Welche Auswirkungen hat die Umleitung auf den Straßenbau in Grethen? Der wird seit zwölf Jahren geplant.“ Darauf antwortete Markus Heier vom Landesamt: „Wann es dort Baurecht gibt, ist offen.“

