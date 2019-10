Sportverein Trebsen fühlt sich von Stadträten brüskiert

Trebsen

Der Zoff zwischen der Stadt Trebsen und dem ortsansässigen Sportverein ist in eine neue Runde gegangen. Eingeläutet wurde diese von einigen Stadträten, denen ein LVZ-Bericht vom Sommeraufgestoßen war. Darin hat sich Simon Junghanns als Vorsitzender im SV Trebsen über den schlechten Zustand des erst kürzlich für 200 000 Euro sanierten Fußballfeldes beklagt. „Die Nutzung des Spielfeldes ist seit Wochen unmöglich“, klagte Junghanns damals.

Ursachen bekannt, passiert ist nichts

Die Ursachen dafür seien aus Sicht des Sportvereins mit der Stadtverwaltung als Eigentümer der Sportanlage, insbesondere mit dem Bauamt als zuständiger Ansprechpartner, mehrfach kommuniziert worden, nachhaltig passiert sei aber nichts. Zum einen habe man für elf im Rasen eingelassene Regner nicht genügend Wasser, zum anderen wurde dem Spielrasen etwa durch regelmäßiges Mähen nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Infolge dessen zeigten sich große kahle und ausgetrocknete Flächen vor einem Tor und auf dem Rest des Spielfeldes wuchs das Unkraut teils fett und gelb blühend gen Himmel.

Hausmeister Frank Reinhardt auf dem kleinen Rasentraktor inmitten blühender Landschaften auf dem Sportplatz in Trebsen. Quelle: Frank Schmidt

Da Junghanns nach eigenem Bekunden im Bauamt „nicht erhört oder nur vertröstet“ wurde, habe er sich an die Öffentlichkeit, respektive an die Presse gewandt. „Auch wenn ich mich damit bei der Stadt unbeliebt mache“, war sich Junghanns damals sicher. Und so sollte es dann auch kommen, denn nach dem Pressebericht standen Bürgermeister Stefan Müller ( CDU), eskortiert von Mitarbeitern der Verwaltung, darunter aus dem Bauamt, bei Junghanns auf der Matte.

Verwaltung spielt mit den Muskeln

Dem SV wurde mit deutlichen Worten zu verstehen gegeben, sich gefälligst an die Verwaltung und nicht an die Presse zu wenden. Doch die negativen Erfahrungen von Junghanns mit dem Bauamt bestätigten sich auch auf LVZ-Nachfrage. Amtsleiter Steffen Wahle war seinerzeit die Diskussion um die Probleme im Sportverein gar „zuwider“. Trotz Zerwürfnis ging man dann doch einvernehmlich auseinander.

Und dann das. „Wir waren davon ausgegangen, dass nach unserem gemeinsamen Vororttermin das Thema hinreichend besprochen und vorläufig geklärt war“, hieß es nun in einem Schreiben des SV-Vorstandes vom 18. September 2019 an die Verwaltung, welches der LVZ vorliegt. Stattdessen hatten sich nun auch einige Stadträte verärgert über das Handeln von Junghanns geäußert. Konkret sei dem Sportverein vorgeworfen worden, „wiederholt nur Forderungen gestellt“ zu haben. Auch hätte ein Stadtrat an die Adresse des Sportvereins zu verstehen gegeben, sich zukünftig bei Abstimmungen zugunsten des SV zurückhalten zu wollen.

Aus der Vogelperspektive lässt sich im Sommer die Qualität des neuen Sportrasens auf dem Sportplatz in Trebsen gut beurteilen. Quelle: Frank Schmidt

Diese Brüskierung wollte der SV-Vorstand im besagten Schreiben nicht hinnehmen und bat um ein Gespräch. Es müsse geklärt werden, um welche Forderungen es sich handeln würde. Erfolglos. Schließlich habe man, so der Sportverein, „im Sinne aller Nutzer“ lediglich auf Mängel hingewiesen, um zum einem nach der Sanierung Reklamationsansprüche geltend machen zu können und zum anderen Gefahren abzuwehren. Alles Mängel, so Junghanns, die nur von Fachfirmen behoben werden könnten und nicht von Sportlern oder Trainern.

Verwaltung äußert sich nicht zu Forderungen und Mängel

Auch auf LVZ-Nachfrage gab es von der Stadtverwaltung keine Angaben zu den angeblich gestellten Forderungen des Sportvereins sowie zur aufgestellten Mängelliste. Vielmehr habe man sich in dem Gespräch mit dem Sportverein darauf geeinigt, „gemeinsam und optimistisch in die Zukunft zu schauen“, hieß es lapidar in einer Antwort aus dem Rathaus. Und auch beim SV-Vorstand hielt man sich auf Nachfrage betont zurück. „Für mich ist der Drops gelutscht“, sagte Simon und wollte sich darüber hinaus nicht weiter zum Thema äußern.

Von Frank Schmidt