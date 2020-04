Sachsen-Klinik in Erdmannshain kann bald Gehälter nicht mehr zahlen

Naunhof/Erdmannshain

Die Ausgaben bleiben, die Einnahmen brechen weg. Lutz Heuser, Geschäftsführer der Sachsen-Klinik Erdmannshain, geht so langsam die Luft aus. „Wenn ich bis Ende April keine Kompensationszahlungen erhalte, weiß ich nicht, wie ich noch die Gehälter bezahlen soll“, sagt er und kritisiert die Politik, „die wieder einmal die Reha-Einrichtungen vergessen hat.“

Am 13. März wurden nach seinen Worten wegen der Corona-Krise in den Akut-Krankenhäusern die letzten geplanten Operationen von Knien und Hüften ausgeführt. „In der Regel kommen solche Patienten nach acht bis zehn Tagen zu uns. Ab dem 20. März ging es also mit den Zugängen in Erdmannshain rapide bergab“, erläutert Heuser. Schon vor Ostern unterschritt die Belegungsrate seiner Betten die 50-Prozent-Marke. Tendenz fallend, ohne Aussicht auf Besserung.

Reha-Klinik ohne Unterstützung

Mit dem Covid19-Krankenhausentlastungsgesetz vom 27. März bot der Bund Unterstützung an. „Akut-Kliniken erhalten pro Tag eine Ausgleichszahlung von 560 Euro für jedes Bett, das sie freihalten, um es bei Bedarf Corona-Patienten zur Verfügung stellen zu können“, so Heuser. Eine entsprechende Vereinbarung sei damals zeitnah am 3. April getroffen worden. Für die Reha-Einrichtungen fehle sie aber noch.

„Theoretisch sollen wir seit dem 16. März für jedes freie Bett 60 Prozent des durchschnittlichen Pflegesatzes erhalten“, führt Heuser weiter aus und kritisiert: „Bis jetzt kam aber noch nichts.“ Auf die Höhe des Pflegesatzes müssten sich die Krankenkassen und das Sozialministerium einigen. „Sie verhandeln aber noch, wer überhaupt zuständig ist und welcher Referenzwert für uns gilt.“

Heuser : „Ärmste Sau im Gesundheitswesen“

Laut Heusers Rechnung stehen ihm täglich 75 Euro pro freiem Bett zu, aber diese Zahl hat ihm bislang niemand bestätigt. „Ich konnte noch nicht einmal melden, wie viele Betten bei uns leer sind, weil ich nicht weiß, wohin ich das melden soll“, beklagt der 65-Jährige, der urteilt: „Wir sind die ärmste Sau im Gesundheitswesen.“

Erdmannshainer Klinik will Mitarbeiter halten

Zahlungen für die Grundstückspacht und an Lieferanten laufen weiter. Ebenso das Gehalt der fast 100 Mitarbeiter, von denen Heuser nicht einen verlieren will. Vorsichtshalber hat er aber am 6. April Kurzarbeitergeld beantragt. Beschäftigte, die momentan nicht ihrer gewohnten Tätigkeit nachgehen können, werden anderweitig eingesetzt.

Ungewohnte Arbeit: Janet Krüger schleift die hölzernen Armlehnen der Cafeteria-Stühle ab. Quelle: Thomas Kube

Das betrifft zum Beispiel Janet Krüger, die Stuhllehnen der geschlossenen Cafeteria abschleift, um sie später neu streichen zu können. Das Leben in der Klinik ist nun einmal ein ganz anderes geworden, und zwar schon bevor gesetzliche Corona-Reglungen in Kraft traten.

Klinik reagiert zeitig auf Virus

„Bereits am 13. März, als es die allgemeinen Ausgangsbeschränkungen in Sachsen noch nicht gab, hatten wir Besuche nur noch in den notwendigsten Fällen gestattet. Viele zeigten sich aber uneinsichtig. Unsere Cafeteria war brechend voll, auf manchen Zimmern hielten sich bis zu sechs Leute auf“, blickt Heuser zurück. „Als ich sie darauf verwies, erntete ich blöde Sprüche.“

Besuchersperre: Am Eingang weist dieses Schild auf die Regularien hin. Quelle: Thomas Kube

Zwei Tage später verschärfte die Klinik deshalb ihre Vorschriften, gestattete nun nur noch einen Besucher pro Patienten, der sich zudem in eine Liste eintragen musste, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. „Eine junge Frau warf mir daraufhin eine Verletzung der Europäischen Datenschutzverordnung vor“, schildert der Geschäftsführer.

Keine Massagen mehr

Am 16. März beschloss der hauseigene Krisenstab, Besuche in der Klinik und im zum Komplex gehörenden Muldentalstift nur noch für Notfälle zuzulassen. Mit der Sächsischen Allgemeinverfügung vom 18. März wurden die Mahlzeiten auf zwei Durchgänge aufgeteilt, damit sich die Patienten nicht mehr so nahe kommen. Zwei Zimmer, die sich von außen erreichen lassen, sind seither einer möglichen Quarantänenutzung vorbehalten.

Am 23. März entschied Chefärztin Sabine Wagner, das Bewegungsbad zu schließen und Massagen durch andere Behandlungsmethoden zu ersetzen. Das Freizeitprogramm wurde gestrichen, die Cafeteria dicht gemacht.

Bereit für Patientenaufnahme

Nun harrt das Haus der Dinge. Zurzeit nehmen in der Region nur drei Leipziger Krankenhäuser Corona-Patienten auf: das St. Georg, die Uni und das Herzzentrum. „Sollten deren Kapazitäten nicht mehr ausreichen, sind andere Kliniken gefragt, die über Intensivbetten mit Beatmungsgeräten verfügen“, erklärt Heuser. „Diese würden uns dann orthopädische, chirurgische und internistische Patienten überweisen, die nicht an Corona leiden.“ Ob es jemals dazu kommt, daran bestünden angesichts sinkender Infektionszahlen jedoch Zweifel.

Nicht zum ersten Mal fühlt sich Lutz Heuser von der Politik im Stich gelassen. Vergangenes Jahr beklagte er beispielsweise die negativen Auswirkungen des Personal-Stärkungsgesetzes auf seine Reha-Klinik. Dadurch sei es ihm noch schwerer als vorher geworden, auf dem ohnehin leer gefegten Arbeitsmarkt geeignete Beschäftigte zu finden.

Von Frank Pfeifer