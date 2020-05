Sachsen zieht Soforthilfe zurück: Saxonia Naunhof in Not

Naunhof

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Mit der Corona-Förderpolitik des Freistaats geht der Präsident des in Naunhof ansässigen Vereins Aktivsport Saxonia, Michael Schramm, hart ins Gericht. „Was mit uns geschah, ist existenzgefährdend“, kritisiert er.

Nach seinen Worten sollten im Ende März aufgestellten Programm zur Unterstützung für kleine sächsische Unternehmen auch Vereine berücksichtigt werden, die Rehabilitationssport anbieten. „Deshalb stellten wir am 1. April einen Förderantrag bei der Sächsischen Aufbaubank“, schildert Schramm. Mit Bescheid vom 28. April wurden ihm von dort 15 000 Euro als Soforthilfe für laufende Betriebskosten gewährt.

Nur noch auf Überweisung gewartet

Geld, das der Verein mit seinen kreisweit fast 1000 Mitgliedern gut hätte brauchen können, denn die Kosten für seine Geschäftsstelle und angemieteten Räume liefen trotz der Kontaktbeschränkungen weiter. „Wir hatten nur noch auf die Überweisung gewartet“, sagt der Präsident. Statt dieser erhielt er aber am Mittwoch einen zweiten Brief von der Aufbaubank.

Bankschreiben ohne Absender

Darin heißt es, der erteilte Zuwendungsbescheid sei „nach jetzigem Kenntnisstand rechtswidrig“, der gemeinnützige Verein würde „nicht zum berechtigten Adressatenkreis“ gehören. Gefördert würden nur Unternehmen, die wirtschaftlich und dauerhaft am Markt sind. Bei Vereinen sei das im Regelfall nicht gegeben. Schramm könne dazu schriftlich Stellung nehmen. „Aber wie hätte ich das anstellen sollen? Der Brief trug noch nicht mal eine Absenderadresse“, wendet er ein.

Präsident des Vereins Aktivsport Saxonia: Michael Schramm. Quelle: Thomas Kube

Stattdessen griff er am Donnerstag zum Telefonhörer und erreichte tatsächlich den Sachbearbeiter. „Er erklärte mir, wir hätten nur die Möglichkeit, ein Sofortdarlehen für Sportvereine zu erhalten. Voraussetzung, um dieses zu beantragen, sei aber, zunächst beim Landessportbund einen Corona-Zuschlag zu beantragen“, so Schramm, der urteilt: „Für mich ist das alles ein Hinauszögern.“

Neue Anträge notwendig

Die Unterstützung durch den Sportbund hätte er sich schon vor langem erbeten. Das konnte er aber nicht, weil noch der Vorgang bei der Aufbaubank lief und diese Art der Doppelförderung nicht möglich war. Vom landeseigenen Kreditinstitut hätte er sich viel eher eine Aufklärung über den geänderten Sachstand erhofft, stattdessen wurde ihm mit der Zusage von Geld sogar falsche Hoffnung gemacht. „Das kostete mich wertvolle Zeit“, moniert er.

Unverzüglich stellte er nun den Antrag beim Landessportbund, dem jener an die Sächsische Aufbaubank folgen soll – diese beide schließen sich offenbar nicht gegenseitig aus. „Ich hoffe auf schnelle Bearbeitung“, betont er. Bei positiven Bescheiden würde seinem Verein im ersten Fall Geld geschenkt und im zweiten Fall eine Summe als zurückzuzahlenden Kredit ausgereicht.

Ab Montag wieder Hallensport

Damit könnte der Verein leben, der ab Montag wieder Sport in seinen Hallen anbieten will und für alle Gruppen ein Hygienekonzept erstellt hat. Schon am 4. Mai hatte er mit dem Breitensport im Außenbereich begonnen. Kontaktloses Karate-Training, Leichtathletik, Vorschulsport und Fitnesskurse liefen unter Einhaltung der geforderten Abstände, die eine Übertragung des Virus verhindern sollen. Der Reha-Sport für Akutfälle, die von Krankenkassen überwiesen wurden, lief sogar durchgängig weiter.

Kostenloser Frühsport im Internet

Seit Beginn der Corona-Krise bot der Verein außerdem ein Online-Training für seine Mitglieder an. Außerdem läuft jeden Morgen für jedermann ein kostenloser Frühsport auf der Website und im Facebook-Auftritt des Vereins. „Nun wollen wir versuchen, allmählich in den Normalbetrieb übergehen zu können“, sagt Schramm, der zugleich die Erwartungen dämpft: „Um auf den Stand von vor Corona zu kommen, werden wir wohl noch drei bis vier Monate brauchen; hoffentlich nicht noch länger.“

www.as-saxonia.de

