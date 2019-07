Döbeln

Tobias Müller von der Gruma Automobile Döbeln ist Sachsens bester Mechatroniker 2019. Vor zwei Wochen wurden im Haus des KFZ-Gewerbes in Dresden die besten sächsischen Kfz-Mechatroniker im praktischen Leistungswettbewerb ermittelt. Der 23-Jährige absolvierte die sieben anspruchsvollen Aufgaben mit Bravour und stand danach als Landessieger fest. Zuvor wurde er Sieger im Kammerbezirk Chemnitz.

Jetzt nutzte Gruma-Geschäftsführer Frank Weike die Gelegenheit, seinem besten Lehrling die Hand zu schütteln. Tobias begann im August 2015 seine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker Pkw bei der Gruma in Döbeln. Er hatte sich sehr früh für Fahrzeugtechnik begeistert und sein Wunsch, KfZ-Mechatroniker zu werden, stand immer fest. Zugleich wollte Tobias mit einer soliden Ausbildung erst einmal was in der Hand haben, um sich später in der Branche weiterzuentwickeln. Als bester Mechatroniker Sachsens geht das nun sehr schnell: Im Herbst beginnt Tobias ein Duales Studium zum Bachelor of Engineering mit dem Schwerpunkt Maschinenbau „ Tobias war ein engagierter und wissbegieriger Lehrling. Es hat Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten und es ist schade, das er nun weiterzieht“, sagt sein Döbelner-Ausbilder Sebastian Richter. „Er hat bei uns eine fantastische Entwicklung genommen und ist nicht nur handwerklich herausragend, sondern auch menschlich. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, sagt Gruma-Geschäftsführer Frank Weike.

Von Thomas Sparrer