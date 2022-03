Sachsens einzige Försterin Barbara Kotschmar ist jetzt außer Dienst

Colditz

Friederike-Hütte heißt das neue, aus starken Bohlen gefügte Rasthäuschen nahe der Birkenallee im Herzen des Colditzer Forstes. Was der Sturm selben Namens 2018 anrichtete, ist ringsum übersehbar. Die Waldarbeiter hätten zu gern den Namen Barbara über die Tür gesetzt: Ihre Revierförsterin Barbara Kotschmar prägte diesen Wald über mehr als 36 Jahre – und er sie. Ab sofort im Ruhestand, findet sie hier einen Ort, um innezuhalten auf ihren privaten Runden mit ihrem Jagdhund durchs Revier. Die Hütte nach ihr zu benennen, diese Reverenz verbat sie sich ausdrücklich, als ihre Kollegen die einzige Försterin im Sachsenforst-Bezirk Leipzig verabschiedeten.

„Wir hatten die beste Försterin“

„Wir hatten die beste Försterin, die man sich wünschen kann. Das sage ich nicht, weil sie die einzige war.“ Aus dem Mund von Volkmar Wagner, Forstwirt-Urgestein, weil fast 45 Jahre dabei, klingt die Anerkennung präzis, selbstbewusst, jeder Hudelei unverdächtig. Über Jahrzehnte haben die durchsetzungsstarke Frau und ihre Männer zusammengearbeitet. Sie ließ ihnen die Leine lang, sagt Wagner, ein jagdliches Bild nutzend, im Wissen, dass bei einem Pfiff alle zur Stelle sind. „Wir hoffen, dass wir dich ab und zu noch im Colditzer Forst sehen“, fügte er an, und Marion Paul, altgedient wie er, und die Jungen Matthias Amthor und Sebastian Rost nickten.

Steht lieber in ihrem Wald statt im Mittelpunkt: Barbara Kotschmar. Quelle: Thomas Kube

Männer-Domäne auf Trab gehalten

„Ich habe immer gesagt: Gott sei Dank habe ich handverlesene Waldarbeiter. Es braucht eine Stammbesatzung“, gab die 65-Jährige das Kompliment zurück. Allein im Sinne von verloren unter Männern habe sie sich in all den Berufsjahren nie gefühlt. Das liegt an ihrem robusten Wesen („Ich finde es beachtlich, dass du uns in dieser Männer-Domäne auf Trab gehalten hast“ – Mathias Stahn, Stabsstelle des Forstbezirks) und an ihrer Geradlinigkeit. Nicht zu unterschlagen ist die Brigade der Waldarbeiterinnen, die es vor der Wende gab. Barbara Kotschmars Mutter war Waldarbeiterin, der Vater Förster. Ihr Mann Hans-Joachim desgleichen. Aufgewachsen in Colditz, „war der Wald mein Kindergarten“. Er ließ ihn nie los.

Lehre, Studium, Revier: Ein Leben für den Wald

Anfang der siebziger Jahre Forstlehre in der Dübener Heide, Ingenieurstudium in Schwarzburg, ab 1977 Tätigkeiten im Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb in Grimma. 1985 endlich das Ersehnte: ein eigenes Revier, das Revier – Colditz, umfassend einen Teil des Colditzer Forstes, aber auch den Tiergarten mit dem Freibad jenseits des östlichen Stadtrands. Gekommen war sie, um zu bleiben. Was nicht blieb, was sich wandelte, war ihr Wald. Durch ihr Zutun, aber auch ausdrücklich gegen alle Pläne kurz vor dem Ablauf ihrer Dienstjahre, als Friederike kam und Stürme ihr folgten, die Dürre-Sommer, die Borkenkäfer.

Sachsenforst-Geschäftsführer Utz Hempfling übergibt Barbara Kotschmar die Urkunde, die sie aus dem Dienstverhältnis entlässt, rechts Forstdirektor Andreas Padberg. Quelle: Thomas Kube

Friederike war ein Katalysator

„Sie haben Großartiges geleistet, über das normale Maß hinaus. Doch Naturkräfte sorgten dafür, dass der Waldumbau schneller abgeschlossen wurde als geplant“, formulierte Sachsenforst-Geschäftsführer Utz Hempfling. Dass die über fast zwei Jahrhunderte prägende Fichte derart schnell verschwinden würde, war nicht vorgesehen. Den Umbau hin zu Laubmischwäldern, die klimatischen Veränderungen besser zu widerstehen in der Lage sind, hatten Kotschmar und ihre Kollegen längst begonnen. Einschneidender als Friederike und Co., die im Colditzer Revier ein Fünftes des gesamten Holzvorrates vor der Zeit fällten, empfand die Försterin allerdings eine Schwarzwild-Attacke auf frisch gepflanzte Eichen. Zehn Hektar Jungwuchs vernichteten die Tiere: „Das hat mich noch mehr geschockt.“

„Legendäre Waldführungen“

„Sie verkörpern das Berufsbild des Försters für die Colditzer Region“, sagte Forstdirektor Andreas Padberg, der den Forstbezirk leitet, erinnerte an „legendäre Waldführungen“, die Waldjugendspiele mit Schulklassen, an den Weihnachtsbaum-Verkauf direkt vor Ort, den sie initiierte, an die Birkensaft-Gewinnung für die Kosmetik-Industrie. 1540 Hektar umfasst das Colditzer Revier, das sich an das Revier Waldmühle westlich anschließt. Parthenquelle und Altteich sind beliebte Ausflugsziele, der Jägerstein und ab sofort die Friederike-Hütte.

Die Klassenstufen 3 und 4 der Grundschule Colditz mit Revierförsterin Barbara Kotschmar im Hintergrund bei den Waldjugendspielen. Quelle: Thomas Kube

Nachfolger wird zurzeit ausgewählt

Wer Barbara Kotschmars Nachfolger werde, sei noch nicht entschieden. Bewerber gebe es eine ganze Reihe, die Auswahl laufe zurzeit, sagt Utz Hempfling. Der Forstamtfrau a.D., die ihrer Zeit von der Förster-Instanz Edgar Gottermeier profitieren konnte, liegt es fern, dem Nachfolger auf die Finger zu schauen. Der Abstand vom Beruf kann aber, wen wundert es, keiner vom Wald sein: „Es wir kein Leben ohne Wald und Wild geben.“ Spaziergänge, Jagd, Pilzpirsch („Pilze sind meine Leidenschaft. Bisher habe ich immer jemanden gefunden, der den ersten neu Erkannten zu probieren bereit war“) sind gesetzt. Und eine Rast vor der Hütte an der Birkenallee, die erst beides wieder werden muss, was sie über Jahrzehnte war: ein Allee, von hellen ranken Stämmen flankiert. Barbara Kotschmar hat ihren Teil getan. Jetzt beobachtet sie, wie er wächst, der Wald. Ihr Wald.

