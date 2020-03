Sachsens erster Via-Regia-Meilenstein steht an der Georgenkapelle Grimma

Grimma

Sachsens erster Via-Regia-Meilenstein wurde jetzt an der Georgenkapelle in Grimma offiziell eingeweiht. Der Ökumenische Pilgerweg ist der einzige Jakobsweg in Deutschland, der auf der kompletten Länge Pilgerherbergen bei Kirchengemeinden, Klöstern, Begegnungsstätten und Familien anbietet. Die Via Regia (lat. für „Königliche Straße) war im Mittelalter und der frühen Neuzeit eine wichtige west-östlich verlaufende Handels- und Militärstraße im Heiligen Römischen Reich sowie ein Pilgerweg. Sie verband das Rheinland über Frankfurt am Main und Leipzig mit Schlesien. Seit 2005 ist die Via Regia als Kulturweg des Europarats anerkannt.

Ideengeberin des Projektes dankt ihren Unterstützern

Eine Station und zugleich kultureller Begegnungsort ist nunmehr die kleine Hospitalkapelle am Ortsausgang von Grimma in Richtung Mutzschen. Die Idee für dieses Projekt hatte Künstlerin Ute Hartwig-Schulz, bekannte Leiterin vom Künstlergut Prösitz und zugleich Vorstandsmitglied im Landesverband Sachsen der Via Regia. Selbige dankte bei ihrer Ansprache den vielen Unterstützern des Vorhabens, von denen Kapellenbesitzer Bernd Aurig und Wassermühlenvereinschef Hans-Hennig Ruhmer auch anwesend waren. Aber noch weitere heimische Unternehmen haben die Realisierung des Meilensteins erst ermöglicht.

Infotafeln verweisen auf Sehenswürdigkeiten der Region

In der Region gibt es mit dem Leuchtturm in Mutzschen bereits ein erstes Beispiel für die öffentliche Sichtbarmachung der Via Regia als europäische Kulturstraße. Nun ist auch der Prototyp für einen Meilenstein geschaffen, der an weiteren Orten im Freistaat Sachsen Verwendung finden könnte. Der obere Teil des Meilensteins weist auf verschiedenen Infotafeln auf die touristischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten der Region sowie entlang der ganzen Straße durch Europa hin. Die Georgenkapelle mit ihrer kleinen Kunst- und Ausstellungsgalerie erhofft sich dadurch natürlich auch zusätzliche Gäste.

Von Thomas Kube