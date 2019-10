Sänger aus Muldental begeistern in Rom

Belgershain/Threna

„Wir haben viel menschliche Wärme erlebt“, sagt der Threnaer Popkantor Maik Gosdzinski. Zurück von einer achttägigen Gospelreise nach Rom, schwärmt er von den Erlebnissen, die hinter ihm sowie 14 Sängerinnen und Sängern aus dem Muldental als auch aus dem Raum Magdeburg liegen. Nächstes Jahr wollen Italiener im Gegenzug in den Landkreis Leipzig kommen.

Die Gruppe besuchte eine Papstaudienz und bekannte Kulturdenkmäler. „Kolosseum, Trevi-Brunnen und die Sixtinische Kapelle erzeugten bei uns ebenso große Begeisterung wie das italienische Eis, Tiramisu, Pasta und Wein“, resümiert Gosdzinski. Im Mittelpunkt standen aber die täglichen Chorproben im Hotel, zu dem eine Kapelle gehörte.

Nonnen machen Platz für Deutsche

„Die Nonnen haben ihre Gebetszeiten extra eine halbe Stunde vorverlegt, damit wir rein konnten“, schildert der Reiseleiter. Als Dozenten waren Therese Galetzka, stellvertretende Leiterin der Gospel Changes aus der Leipziger Region, und Hauke Hartmann aus Witten in Nordrhein-Westfalen mit von der Partie.

Gesang über den Wolken und unter der Erde

Die Gruppe sang nicht nur in vielen Kirchen, sondern auch an ungewöhnlichen Stellen. „Das begann schon im Flugzeug, als die Flugbegleiterin spitz kriegte, wer wir sind und eine Kostprobe hören wollte“, plaudert Gosdzinski lächelnd. In den Katakomben von Rom erklang zur Freude der anderen Besucher aus den geübten Kehlen die bekannte Melodie „Kumbaya“.

Auftritt in Waldenserkirche

Nach einem Auftritt im Gottesdienst der deutschen evangelischen Gemeinde war der Höhepunkt der Fahrt das gemeinsame Konzert in der Waldenserkirche mit dem römischen 7 Hills Gospel Choir. Der US-Amerikaner Isaac S. Cates aus Kansas City, der vergangenes Jahr in Naunhof einen Gospel-Workshop leitete, stellte den Kontakt zwischen dem Ensemble und Gosdzinski her. „Es war die erste Begegnung mit den 30 römischen Sängerinnen und Sängern, und er war sehr intensiv“, berichtet der Threnaer.

Uraufführung für Gosdzinskis Kompositionen

Zunächst sangen er und Galetzka im Duett. Es folgten Lieder der Reisegruppe, die in den Chorproben erarbeitet worden waren und beim Publikum in der voll besetzten Kirche sehr großen Anklang fanden. Zwei Lieder aus der Feder Gosdzinskis erfuhren ihre Uraufführung. „Sie sind für die CD bestimmt, die wir mit den Gospel Changes aufnehmen wollen“, kündigt er an. „In Rom wollten wir testen, ob sie gut ankommen. Und das war der Fall.“

Konzert in der Waldenserkirche: Maik Gosdzinski (am Klavier) begeistern mit den Sängern aus dem Muldental und dem Raum Magdeburg das Publikum. Quelle: privat

Nachdem auch der italienische Gospelchor einige Kostproben seines Könnens zum Besten gegeben hatte, stimmten alle gemeinsam das berühmte „Oh happy day“ an. Die Sänger formten sich dabei zur Polonaise durchs Gotteshaus.

Persönliche Verbindungen entstehen

„Dass Musik verbindet, wurde hier einmal mehr bewiesen“, meint Gosdzinski. „Ein Koch aus dem anderen Chor bot uns an, in sein Restaurant zum Essen zu kommen. Dort trafen dann auch weitere Mitglieder des Ensembles ein, um noch einmal Hallo zu sagen und uns zu verabschieden. In der kurzen Zeit sind schon persönliche Verbindungen entstanden.“

Gegenbesuch geplant

Nebenbei nahmen die Deutschen ein Rezept für leckeren Kürbis auf italienische Art mit nach Hause. Und es reiften Pläne für einen Gegenbesuch. „Voraussichtlich Ende Juni kommenden Jahres werden die römischen Chormitglieder in das Muldental reisen, die Sehenswürdigkeiten und die Gemeinschaft genießen“, freut sich der Popkantor.

Von Frank Pfeifer