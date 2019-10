Sammler in Grimma: Neben der Marke sind Briefe der eigentliche Schatz

Grimma

Briefmarken sind stumm? Das stimmt nur bedingt, denn sie können eine ganze Menge erzählen. Der Philatelistenverein Grimma 1887stellte das am Wochenende im Rathaus unter Beweis: Gleich zwei thematische Ausstellungen hatte der Verein unter Regie seines Vorsitzenden Stefan Lehn vorbereitet: Zum einen ging es um 50 Jahre Mondlandung, zum anderen um 30 Jahre Friedliche Revolution. Keine Frage, dass sich dazu zahlreiche Sammelstücke finden lassen.

Sammler konzentrieren sich auf Ereignisse und Jahrestage

„Wichtige Ereignisse werden von vielen Ländern ohne Ende auf Briefmarken verewigt. Da machen auch exotische Inseln wie Tuvalu mit“, weiß Stefan Lehn. Wer hier als Sammler den Überblick behalten will, der muss sich frühzeitig spezialisieren. „Schon eine komplette Sammlung zum Thema Mondlandung kann man eigentlich kaum zusammentragen.“

Briefe eines napoleonischen Soldaten und von Rotarmisten zeigen außergewöhnliche Marken und seltene Motive.

Der Leipziger Werner Gunstheim sammelt schon seit 1965 Briefmarken rund um das Thema Weltraum. Sein neuestes Stück hat er sich gerade aus Moldawien schicken lassen. Als prachtvolles Einschreiben trudelte beim ihm eine Ausgabe zum 50. Jahrestag der Mondlandung ein. „Die Marken bleiben natürlich auf dem Brief, für mich sind komplette Briefe viel spannender, die erzählen richtige Geschichten.“ Sein Vater habe ihm einst geraten, auf das weithin übliche Abweichen oder Ausschneiden von Marken zu verzichten.

Brief auf Flugzeugträger abgestempelt

„Daran habe ich mich bis heute gehalten.“ So kann er auch auf Ausstellungen wie aktuell in Grimma eine Menge berichten. Für die Mondmission mit Apollo 11 gab es postalische Belege zum Start und zur Landung. „Dieser Brief hier wurde sogar auf einem amerikanischen Flugzeugträger abgestempelt“, erklärte er. Wer es beim Thema Weltraumfahrt ganz exklusiv haben möchte, bekommt sogar Briefe, die sich tatsächlich an Bord eines Raumschiffes befanden. „Einige Dokumente wurden damals mit ins All genommen, doch die sind heute in den USA und kaum zu bezahlen.“

Philatelisten komplettieren Bestand

Der Rochlitzer Sammler Uwe Engelmann nutzte die Veranstaltung, um sich neu einzudecken. „Ich habe einen Briefmarkenblock aus Zentralafrika bekommen, der an den ersten Start eines Satelliten erinnert.“ Doch er wurde nicht nur für die eigene Sammlung fündig. „Wir Sammler helfen uns untereinander. Für einen Tauschpartner aus Berlin habe ich etwas gefunden, aber auch für einen aus dem Erzgebirge.“ Natürlich könne man sich auch ganz einfach im Internet mit Sammelstücken eindecken. „Doch da gibt es auch viele Fälschungen oder eine sehr schlechte Qualität. Deshalb bringen sich viele Sammler gegenseitig das Gewünschte von solchen Tauschbörsen wie hier mit.“

Sammlung von Marken zum Brandenburger Tor

Wie perfekt man sich auf ein scheinbar kleines Thema spezialisieren kann, machte Stefan Lehn deutlich: Er trug zahlreiche postalische Dokumente über das Brandenburger Tor zusammen. Prunkstück ist ein Brief aus dem Jahr 1808, den ein französischer Soldat der neunten Armee aus der Nähe von Berlin in seine Heimat schickte. „Damals gab es ja noch keine Briefmarken, da sind dann die Stempel interessant.“ Das berühmte Tor ziert auch einen Feldpostbrief, den die Rote Armee kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs an ihre Soldaten ausgab.

Stefan Lehns eigens zu diesem Thema erstellte Ausstellung wird im kommenden Jahr erstmals in Berlin zu sehen sein. „Dort findet die Ostropa statt, für die habe ich mich mit dem Thema Brandenburger Tor beworben.“ Zur Berlin-Premiere seiner Ausstellungsstücke hofft er dann auf begeisterte Preisrichter. Mögliche Preise seien dann aber nicht mit Geld verbunden. „Da gibt es nur Punkte zu gewinnen.“

Von Bert Endruszeit