Sanierung Herrenhaus: Licht wird es nicht nur im Steinbacher Gartensaal

Bad Lausick/Steinbach

Wenn das viel flammige Licht des Kronleuchters den Gartensaal des Steinbacher Herrenhauses erhellt, ist das ein bisschen wie die Rückkehr in barocke Zeiten. Allerdings sind es mitnichten Kerzen, die für Helligkeit unter der mit einem Stuck-Oval verzierten Decke sorgen, sondern selbstredend energiesparende elektrische Lampen. Nachdem sich die Steinbacher über Jahre mit dem einst prachtvollen Erbe des etwas mehr als 300 Jahre alten kommunalen Gebäudes allein gelassen und überfordert sahen, bündelt Bad Lausick inzwischen die Kräfte, um den Investitionsstau aufzuholen. Der Heimatverein und viele Steinbacher selbst bringen sich ein in die begonnenen Sanierung, die in diesem Jahr ihre Fortsetzung findet.

Das Herrenhaus Steinbach von der Parkseite aus: Die Freitreppe wird denkmalgerecht saniert. Quelle: Jens Paul Taubert

Hultsch : Heimatverein packt mit zu

„Die Steinbacher unterstützen uns mit Umsicht und viel Engagement“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Sie sorgen dafür, dass die Stadt die zur Verfügung stehenden Gelder - summa summarum rund 350 000 Euro - ganz gezielt und sparsam einsetzen kann für alles, für das Fachfirmen unerlässlich sind. „Wir könnten locker drei Millionen Euro verbauen, doch die haben wir nicht“, sagt Hultsch. Deshalb gelte es, in Abschnitten die Gebäudehülle und das Erdgeschoss zu sanieren. Um das Obergeschoss für Nutzungen über die Dorfgemeinschaft hinaus zu öffnen, müsste man darüber hinaus intensiv in den Brandschutz investieren. Das aber übersteige die aktuellen Möglichkeiten, sodass die erste Etage das Refugium der Steinbacher Vereine bleibe.

Toiletten sind endlich modern und barrierefrei

Die entscheidendste Investition, die die Steinbacher seit Jahren immer wieder angemahnt hatten, wurde im vergangenen Jahr gestemmt: Barierrefreie moderne Toiletten entstanden und lösten den längst unhaltbar gewordenen Grundschul-Standard - im Herrenhaus wurde bis 1998 unterrichtet - ab. „Das hat die meisten umgetrieben, und davon hängt ja die Nutzung des Gebäudes insgesamt ab“, sagt Hultsch. Neu gestaltet wurden das Foyer sowie der Gartensaal samt der beiden Räume nebenan. Das Parkett wurde überarbeitet und ergänzt. Stuck wurde restauriert, historische Farbfassungen wurden sichtbar gemacht und konserviert. Jetzt stehen die Räume wieder der Steinbacher Dorfgemeinschaft zur Verfügung.

Jetzt geht es an Dach und Fassade

Das Bauen indes verlagert sich nach draußen. Demnächst wird das Gebäude komplett eingerüstet. Der Technische Ausschuss beauftragte damit ein Schkeuditzer Unternehmen. Steht die Rüstung, kann der Bad Lausicker Dachdecker-Betrieb Lipfert Gauben reparieren, Dachrinnen erneuern und Schäden an der Eindeckung beseitigen. Für eine komplette Neueindeckung reiche das Geld nicht, so der Bürgermeister: „Mit einer vernünftigen Reparatur haben wir aber viele Jahre Ruhe.“ Ein Leipziger Handwerksbetrieb wurde zudem gebunden, um die Fassade zu reinigen und den Putz auszubessern. Zudem soll ein neuer Anstrich her. Hier will der Heimatverein unter fachlicher Anleitung und nach denkmalpflegerischen Vorgaben, wo es möglich ist, Unterstützung leisten.

Damit das Gebäude auch Ältere gut erreichen können, bekommt die vordere Freitreppe einen Schrägaufzug. Die geschwungene an der Parkseite wird behutsam saniert. Im Frühjahr wird der Spielplatz um ein Gerät ergänzt. Ende des Jahres, meint Hultsch, mache man Kassensturz: „Dann sehen wir, was im Erdgeschoss vielleicht noch möglich ist.“

Von Ekkehard Schulreich