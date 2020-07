Sanierung der Colditzer Sophienschule wird fortgesetzt

Colditz

Wenn die Colditzer Oberschüler ihrer Schule im Sommer für mehrere Wochen den Rücken kehren, dann zieht in die Bildungsstätte in der Schulstraße für gewöhnlich Ruhe ein. In diesem Jahr wird das anders sein. Der zweite Bauabschnitt der Schulsanierung steht an.

Auch in Herbstferien wird gearbeitet

Wie das Colditzer Bauamt informiert, wird dann mit der Entfernung des alten Putzes auf der Gebäuderückseite begonnen. Nachdem bereits die Sanierung der Frontfassade bei laufendem Schulbetrieb und mit der entsprechenden gegenseitigen Rücksichtnahme erfolgte, sei man zuversichtlich, dass dies auch bei der Rückseite gelingen werde. In den Herbstferien würden noch einmal schwerpunktmäßig Baumaßnahmen folgen, die nicht bei laufendem Betrieb möglich seien. Neben der Fassadenerneuerung wird der Einbau eines Aufzuges den Schwerpunkt des zweiten Bauabschnittes bilden.

Zu einem zügigen Abschluss sollen laut Bauamtsleiterin Kathleen Kunz die Fassadenarbeiten an der Front der Bildungsstätte kommen, die Bestandteil des ersten Bauabschnittes gewesen sind. Nach dem Lösen von Teilen des Putzes hatte die Flöhaer Firma Leon Restaurierung Ausbesserungsarbeiten vorgenommen, die nicht von Erfolg gekrönt waren. „An der fachgerechten Ausführung der Arbeiten gibt es mittlerweile keinen Zweifel mehr, offensichtlich hat ein Materialfehler vorgelegen, den die ausführende Firma in Absprache mit dem Putzhersteller genauer analysiert, sodass wir fest davon ausgehen, dass diesbezüglich bei den Putzarbeiten an der Gebäude-Rückseite keine Probleme auftreten werden“, so Kunz.

