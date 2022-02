Grimma

Die Stadt Grimma will beziehungsweise muss viel Geld in die energetische Sanierung ihrer Oberschule am Wallgraben stecken. Auf der Agenda steht sowohl die Erneuerung der Fenster als auch des Heizungsverteilungssystems im Hauptgebäude. Allein die Planung kostet die Stadt voraussichtlich fast 150.000 Euro, so dass wohl von einer millionenschweren Investition auszugehen ist. Die Kommune rechnet dabei mit einer 60-prozentigen Kostenübernahme des Freistaates gemäß der Förderrichtlinie Schulinfrastruktur.

„Warum ein Planer für 76.000 Euro?“

Die Auftragsvergabe für die Planungsleistung blieb im Technischen Ausschuss nicht ohne Diskussion. Gunter Hantschmann (Freie Wähler) wunderte sich über die hohe Honorarsumme allein für die Fensterplanung. „Warum brauche ich, wenn ich neue Fenster einbaue, einen Planer für 76.000 Euro?“ Auch Uwe Krah (AfD) erscheint die Summe recht hoch. Er verwies auf Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes, wonach Abweichungen von entsprechenden Regelungen möglich seien.

Fördermittel-Geber mit Vorgaben

Holger Krüger, der Sachgebietsleiter für Liegenschaften in der Stadtverwaltung, verwies auf die Prämissen des Fördermittel-Gebers. Das Planungshonorar werde anhand des Auftragsvolumens berechnet. Auch Beigeordnete Ute Kabitzsch warnte davor, sich förderwidrig zu verhalten. Die Stadt sei verpflichtet, diese Leistungen auszuschreiben und habe sich für den günstigsten Bieter entschieden. Ohne Planer müsste die Stadtverwaltung die Ausschreibung und Überwachung der Arbeiten selbst übernehmen. Dafür habe sie keine Kapazitäten, gab Kabitzsch sinngemäß zu verstehen.

Am Ende beide Beschlüsse einstimmig

Am Ende fielen beide Beschlüsse einstimmig aus. Die Gebäudeplanung für die Fenstererneuerung übernimmt das Grimmaer Architektur- und Statikbüro André Beyer und Marco Lätzsch GbR für ein vorläufig ermitteltes Brutto-Honorar für reichlich 76.000 Euro. Den Auftrag zur Planung für Heizung, Lüftung, Sanitär (HSL) erhält die Seelitzer Ingenieurbüro Becker und Gerstenberger GbR für knapp 71.000 Euro. Weil die Planungsleistungen unter dem EU-Schwellenwert von 214.000 Euro liegen, konnte die Stadt beide Aufträge im freihändigen Verfahren vergeben. Dazu hatte sie jeweils drei Büros aufgefordert, ein Angebot abzugeben.

Von Frank Prenzel