Sanierung der Ortsdurchfahrt Klinga dauert bis Frühjahr 2021

Parthenstein/Klinga

Auf die Geduldsprobe werden nicht nur die Einwohner von Klinga gestellt, sondern auch alle, die den Ort für gewöhnlich durchfahren. Nicht wie angekündigt bis Anfang Dezember, sondern bis ins Frühjahr hinein wird die Sanierung der Staatsstraße 45 dauern. Allerdings soll es zwischendurch eine Pause geben, in der die wichtige Verkehrsachse geöffnet wird.

„Im Zuge der Bauausführung ergaben sich umfangreiche Zusatzleistungen, die in den Planungen nicht berücksichtigt werden konnten“, teilte Rosalie Stephan, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), mit. Wegen der ständigen Befahrung durch den Schwerlastverkehr seien die Entwässerungselemente stärker beschädigt worden, als es sich bei den Untersuchungen im Vorfeld erkennen ließ.

Versorgungsleitungen in der Straße verursachten Mehraufwand

Somit mussten laut Stephan in den ersten beiden Bauabschnitten Anlagen der Trinkwasserversorgung umfangreich angepasst werden. Zusätzliche Arbeiten waren außerdem an den Straßenabläufen und Anschlussleitungen sowie im Bereich der Entwässerungsrinnen notwendig. Diesen Mehraufwand erwartet das Lasuv mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in dem jetzigen dritten Bauabschnitt.

Dieser ist rund 750 Meter lang und erstreckt sich vom Finkenweg bis südlich der Einmündung der Staudnitzstraße. „Es besteht die Möglichkeit, über die Staudnitzstraße in Richtung Norden beziehungsweise über die Neubauernstraße in Richtung Süden auf die Staatsstraße 45 zu gelangen“, ließ Stephan wissen. Die überörtliche Umleitung erfolgt weiter über Ammelshain und Naunhof.

Alternative Verkehrswege für Anwohner

Insbesondere für die Anlieger der Straße „Siedlung“ besteht die Möglichkeit, über einen unbefestigten Weg auf die Kreisstraße zwischen Klinga und Naunhof zu gelangen. „Dieser Weg wurde hierzu umfangreich ertüchtigt und kann, in Anbetracht fehlender anderweitiger Umfahrungsmöglichkeiten, mit angemessener Geschwindigkeit zumindest übergangsweise gut befahren werden“, erklärte die Behördensprecherin.

Um aber die Einschränkungen für die Anlieger in den Wintermonaten möglichst gering zu halten, sei gemeinsam mit dem Bauunternehmen entschieden worden, das Baufeld im dritten Abschnitt am Abzweig Krankenhausstraße in zwei Teilbereiche zu trennen. Daraus würden sich kürzere Sperrphasen ergeben.

Zwischen Dezember und März Freigabe für den Verkehr

Der erste Bereich von der Gaststätte bis zur Krankenhausstraße soll, sofern es die Wetterlage ermöglicht, noch vor Weihnachten abgeschlossen sein. Das zweite Teilstück zwischen Krankenhausstraße und Staudnitzstraße werde bei bauoffenem Wetter voraussichtlich ab März 2021 realisiert. „Von Dezember 2020 bis März 2021 wird die S 45 in Klinga zwischenzeitlich für den Verkehr freigegeben werden“, kündigte Rosalie Stephan an.

Begonnen hatten die Arbeiten am 20. Juli zwischen der Staudnitzstraße und der Autobahn-14-Anschlussstelle Klinga. Es folgte der zweite Abschnitt von Kreuzung der S 45 mit der S 49 bis zum Finkenweg. Insgesamt geht es darum, die Fahrbahn auf einer Länge von 1,9 Kilometern in Schuss zu bringen und Nebenanlagen neu zu gestalten, weshalb auch die Gemeinde Parthenstein, die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain und der Abwasserzweckverband Parthe mit im Boot sitzen. Die Gesamtkosten sollten sich nach der ursprünglichen Berechnung auf rund 680 000 Euro belaufen, neuere Angaben liegen nicht vor.

Von Frank Pfeifer