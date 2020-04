Sanierung des Großsteinberger Horts dauert länger

Parthenstein/Großsteinberg

Etwas ins Stocken geraten waren die Arbeiten zur Fassadendämmung von Hort und sogenannter Sternwarte an der Grundschule Parthenstein in Großsteinberg. Sie sollten eigentlich im vergangenen Jahr abgeschlossen werden, doch das ließ sich nicht schaffen, weshalb der Gemeinderat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend einen wichtigen Beschluss fassen musste. Nun hofft Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) nächsten Monat mit dem Thema durch zu sein.

Den größten Raum der Kommune hatte er sich ausgesucht, um die Abgeordneten nach einer Corona-Zwangspause von zwei Monaten wieder zusammenzubringen. Am Eingang des Dorfgemeinschaftshauses Klinga stand für sie und die Besucher Desinfektionsmittel. Tische und Stühle wiesen Abstände von zum Teil über zwei Metern auf. Eine laute Stimme war also gefragt.

Sitzung mit Abstand: Der Gemeinderat von Parthenstein kam im größten Raum der Gemeinde zusammen, im Dorfgemeinschaftszentrum Klinga. Für jeden Abgeordneten gab es einen gesonderten Tisch. Quelle: Frank Pfeifer

Verzug durch mehrere Probleme

„Wir hatten einige Liefer- und Personalschwierigkeiten“, kam Kretschel auf den Hortkomplex zu sprechen. Unter anderem hatte sich ein Handwerker verletzt und fiel aus, weshalb dessen kleine Firma das Projekt vorübergehend einstellte. „Wir konnten ihr aber deswegen doch nicht den Auftrag wegnehmen“, erklärte der Bürgermeister.

Weil sich das Baugeschehen nach dem 31. Dezember fortsetzte, musste der Gemeinderat nun das 2019 nicht verbrauchte Geld – salopp gesagt – buchhalterisch ins neue Jahr rüberschieben. Den Beschluss fällte er einstimmig, so dass die Sanierung jetzt ordnungsgemäß zu Ende gebracht werden kann. An den Kosten verändert sich nichts. 230 000 Euro müssen investiert werden. Und weil der Freistaat nur 54 500 Euro zuschießt, hat Parthenstein den Großteil selbst zu bezahlen.

Großes Gebäude schon fertig

Bereits Mitte März war die Maler Aurig GmbH aus Höfgen mit dem größeren Hortgebäude, in dem sich der Speisesaal befindet, fertig geworden. Sie hatte ihm, nachdem die alten Schornsteine für die ehemalige Ofenheizung vergangenen Sommer abgerissen worden waren, einen Sanierputz, Dämmplatten und eine graublaue Farbe verpasst.

Arbeiten an Sternwarte

Das Hauptproblem war in der Vergangenheit ein kleineres Gebäude, das eine Sternwarte werden sollte, diesen Namen auch im Volksmund trägt, aber nie eine gewesen ist. „Der Astronomielehrer Achim Steinmann wollte eine Kuppel draufsetzen und ein Teleskop einbauen. Das ist aber am fehlenden Geld gescheitert“, erläuterte Kretschel bei einem Vor-Ort-Termin. Später wurde das Haus ein Jugendclub, und seit geraumer Zeit werden darin Hortkinder betreut, vor der Corona-Krise sind es 20 gewesen.

„Die Sternwarte war nie gedämmt, wir hatten enorme Heizkosten“, sagte Kretschel. Wurde es im Winter kalt, mussten die Kinder Jacken anziehen. Sockel, Wände und Dach werden deshalb momentan gedämmt. Die Firma Aurig arbeitet dabei Hand in Hand mit dem Großsteinberger Dachdeckerbetrieb Pilz. „Ende Mai wollen wir hier fertig sein“, hofft der Bürgermeister.

