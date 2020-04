Altenhainer fordern Einsicht in Antrag von Trebsen

Trebsen

Bislang wurde noch kein Trebsener positiv auf das Coronavirus getestet. Trotzdem setzt Bürgermeister Stefan Müller ( CDU) auf Sicherheit. Zur ersten Stadtratssitzung nach der durch die Pandemie aufgezwungenen Pause bestand am Dienstagabend Maskenpflicht beim Zutritt in die Sport- und Kulturstätte „ Johannes Wiede“, die einen ausreichend großen Saal bietet, um die erforderlichen Abstände zwischen den Anwesenden zu gewährleisten. Abgenommen werden durften die Mund- und Nasenschutze erst mit Beginn der Beratungen, als jeder Platz genommen hatte.

Nötig geworden war die Sitzung, um der Stadt einen Haushalt für dieses Jahr zu geben. Für die Bürger ändert sich nichts, denn die Sätze für Grund- und Gewerbesteuern bleiben gegenüber dem Vorjahr auf dem gleichen Niveau. Ob allerdings die Kommune die geschätzten 1,6 Millionen Euro aus der Wirtschaft erhält, bleibt angesichts der Krise abzuwarten. Laut Kämmerer Martin Sittauer liegen im Rathaus bis jetzt erst drei Anträge auf Stundung der Gewerbesteuer und zwei auf Verringerung der Vorauszahlung vor.

Schulen sollen auf Null gedrückt werden

So hält er am Ziel fest, die Pro-Kopf-Verschuldung am Ende dieses Jahres auf Null zu bringen. Sollte sich etwas gravierend an der Lage verändern, müsse allerdings ein Nachtragsetat erstellt werden. Neue Investitionen wurden kaum in den Haushalt aufgenommen. Vorrangig sollen solche getätigt werden, die sich im vergangenen Jahr nicht verwirklichen ließen.

Millionen-Projekt dreimal abgelehnt

Ein Millionen-Projekt, das wieder einmal geplatzt war, aber immer noch auf der Agenda steht, ist die Sanierung der maroden Altenhainer Sporthalle, die zu einer Begegnungsstätte ausgebaut werden soll. 2018 erhoffte sich die Stadt vergebens Fördermittel über das europäische Leader-Programm. In der Folge scheiterten zwei Anläufe, Beihilfen über das Programm „Vitale Dorfkerne“ zu erhalten. „Es wurde nach dem Windhund-Prinzip entschieden. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, bedauert Müller und erklärt: „Wir waren zwar schnell mit unserem Antrag, aber im gesamten Landkreis erhielt von den vielen Kommunen, die um Geld baten, nur Geithain einen Zuschlag.“

Altenhainer fordern Akteneinsicht

Dem Ortschaftsrat Altenhain genügt diese Erklärung nicht. Er stellte einen Antrag auf Einsicht in den Fördermittelantrag und den Ablehnungsbescheid, dem der Stadtrat nach einigen Diskussionen stattgab. Markus Praprotnick ( CDU), der sich mit Müller der Stimme enthielt, wertete das Ansinnen als „Misstrauensantrag gegen den Bürgermeister und die Verwaltung“, fand aber in der Runde keine Unterstützung.

Marode Ecken, wohin das Auge schaut: Das Altenhainer Gebäude ist sanierungsbedürftig. Quelle: Thomas Kube

Der Antrag habe nichts mit Misstrauen zu tun, versicherte die Altenhainer Ortsvorsteherin Katrin Kamm. „Wir wollen die Akten einsehen, um zunächst alle auf den gleichen Wissenstand wie die Verwaltung zu bringen und um aus eventuellen Fehlern zu lernen, damit wir beim nächsten Mal mehr Erfolg haben“, sagte sie. Ein Grund, der über alle Parteigrenzen hinweg als berechtigt angesehen wurde. Bürgermeister Müller gab jedoch zu bedenken, dass sich beim nächsten Aufruf des Freistaats, sich um Fördermittel zu bewerben, die Rahmenbedingungen ändern könnten. Eine Erfolgsgarantie gibt es also nicht.

