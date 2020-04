Saubere Sache auf Baustellen: Bad Lausicker Firma desinfiziert Dixi-Klos

Landkreis Leipzig

Kein Geheimnis ist, dass es auf Baustellen eher zünftig zugeht. Auch, was die Bedingungen für sanitäre Anlagen angeht. Mobile Toilettenhäuschen als stilles Örtchen sind oft genug anrüchig. Gleichwohl es dafür vom Gesetzgeber klare Vorgaben und Maßregeln gibt, um die Zulassung für eine Baustelleneinrichtung oder Veranstaltung zu bekommen.

Corona verlangt mehr Aufwand

Doch mit der Corona-Pandemie hat das Geschäft mit dem Geschäft eine neue Dimension bekommen. „ Hygiene und Sauberkeit sind grundsätzlich“, beteuert Uwe Buchholz. Er arbeitet in Bad Lausick auf einem Stützpunkt der Firma Bosse. Von hier aus werden täglich die Örtchen zum Einsatz gebracht oder dort unterhalten. Zwar finden derzeit keine Großveranstaltungen statt, aber die Servicearbeit sei deshalb nicht weniger geworden. „Auf den Baustellen ist kein Rückgang zu verspüren, da wird weitergearbeitet. Deshalb gibt es für unseren Job auch noch keine Kurzarbeit – zum Glück“, sagt Buchholz.

Aber: „Nicht die Toilettenhäuser selbst stellen jenes Problem dar, welches sie in Verruf gebracht haben, es sind die Nutzer, also wir Menschen“, spricht der 59-jährige Toilettenmann Klartext. Damit verbunden stelle sich ihm alltäglich die Frage: „Nutzen und verlassen die Leute zu Hause ihre Toilettenanlage genauso saumäßig, wie so manche unserer mobilen Toilettenhäuschen?“

Uwe Buchholz ist täglich unterwegs, um die im Einsatz befindlichen mobilen Häuschen zu leeren und zu reinigen. Quelle: Frank Schmidt

Mitnichten wolle er alle darauf angewiesenen Personen über einen Kamm scheren. Aber in seiner Branche seien die schwarzen Schafe eben keine Ausnahme mehr. Und genau das würde die Hygiene und Sauberkeit unter dem Damoklesschwert des grassierenden Virus erschweren. „Laut Arbeitsstättenverordnung muss, und das wird auch so praktiziert, jedes Toilettenhäuschen wöchentlich entleert und gereinigt werden, manche Anlagen auch öfter – nicht erst seit Corona“, erklärt Buchholz. „Anders aber ist, dass ein Umdenken eingesetzt hat und einige Firmen sensibilisiert sind.“

Sonderausstattung sind gefragter denn je

Sie würden jetzt beim Toilettenhäuschen auf Handwaschbecken und Desinfektionsspender achten. Zudem bürdet sich die Firma von Buchholz freiwillig ein erhöhtes Arbeitsaufkommen auf und wischt die mobilen sanitären Anlagen innen großflächig mit Desinfektionsmitteln aus, was es so vorher so nicht gegeben habe, räumt der Mitarbeiter ein. Auf der anderen Seite weiß er, „dass es trotz Pflicht noch immer Baustellen gibt, wo auf ein mobiles Klo aus Kostengründen verzichtet wird. Die Bauherren schicken ihre Leute an die nächste Ecke“, verdeutlicht Buchholz das Problem etwas drastisch. In diesen Fällen sei mit Blick auf Hygiene alles zu spät.

Von Frank Schmidt