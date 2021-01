Schaddeler Dreieck in Großbothen: Einstiger Spielplatz ist Dorn im Auge

Grimma/Großbothen

Schmucke Häuser und adrette Vorgärten prägen das Bild im Großbothener Wohngebiet Schaddeler Dreieck. Da fällt ein verwahrlostes Grundstück, das einem kleinen Platz zwischen den Eigenheimen gleicht, um so mehr ins Auge. Erst beim zweiten Hinsehen ist erkennbar, dass hier in besseren Zeiten ein Spielplatz die Kinder angelockt haben muss. Mit viel Fanatasie lässt sich noch eine Sandgrube, die einst ein Rundweg säumte, ausmachen.

Anwohnern ist Fläche ein Dorn im Auge

Einigen Bewohnern des Viertels ist das städtische Grundstück ein Dorn im Auge, und sie sehen darin sogar eine Unfallquelle. So ist zu hören, dass die Aktivität der Stadtverwaltung Grimma für den einstigen Spielplatz auf dem Nullpunkt angekommen sei. Offenbar haben Anwohner im letzten Jahr wegen fehlender Pflege sogar selbst Hand angelegt, damit das Unkraut nicht auf die öffentliche Straße übergreift. In dem 25 Jahre alten Eigenheimgebiet leben durch Zuzug auch relativ viele Kinder. Es melden sich deshalb Stimmen, die sich dort einen Spielplatz zwischen den Häusern wünschen, der seinen Namen verdient.

Anwohner des Großbothener Wohngebietes Schaddeler Dreieck stören sich an dieser unbebauten Fläche, die einst einen Spielplatz beherbergte. Quelle: Frank Prenzel

Bei einer LVZ-Stippvisite Ende November ragte das Unkraut auf dem verwilderten Ex-Spielplatz meterhoch in den Himmel. Mittlerweile hat der städtische Bauhof das Grundstück mal wieder durchgepflegt, wie dessen Leiter Stefan Schuricht auf LVZ-Anfrage informiert. Er räumt ein, dass die Fläche etwas außer Acht geraten war.

Ortsvorsteher: Spielplatz ist nicht gewollt

Großbothens Ortsvorsteher Manfred Herms erinnert an eine frühere Befragung der Bewohner des Schaddeler Dreiecks zum freien Grundstück. Er hatte seinerzeit die Idee eingebracht, den Spielplatz zu erneuern und mit einer kleinen Schutzhütte für Radfahrer zu versehen – bat aber, um Vandalismus vorzubeugen, um eine Art Pflegepaten. Die Mehrheit habe zum Ausdruck gebracht, dass Großbothen in der Alten Kirchstraße einen schönen, großen Spielplatz besitzt, der auch als zentraler Treffpunkt genutzt wird, blickt Herms zurück. Auf einen zusätzlichen Spielplatz im Schaddeler Dreieck sei kein Wert gelegt worden.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger bestätigt, dass sich das Grundstück nach wie vor in kommunaler Hand befindet. Es sei als Baugrundstück zu klein und als Kinderspielplatz nicht gewollt. „Wenn es Bauland wäre, hätten wir es längst verkauft“, gibt der Rathauschef zu Protokoll. Er sperrt sich aber nicht gegen die Vorstellung, dort wieder einen intakten Spielplatz einzurichten. „Wichtig wäre dazu aber eine abgestimmte Meinung im Schaddeler Dreieck“, so Berger. Wenn sich die Mehrheit der Bewohner einen Spielplatz für die Kinder wünsche, sei das sicher kein Problem. „Dann können sie sich gern an uns wenden. Ein paar Spielgeräte sollten kein Hexenwerk sein.“.

