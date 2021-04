Schadholzbeseitigung im Forstrevier Naunhof: Das Gröbste ist geschafft

Naunhof/Bennewitz/Grimma

„Normal“ war für die Forstwirtschaft in den vergangenen Jahren wenig. Erst fegte Mitte Januar 2018 Sturmtief „Friederike“ auch über das Muldental hinweg und verursachte in den Baumbeständen des Colditzer und des Naunhofer Forstes sowie des Grimmaer Klosterholzes Schäden in einer hierzulande bislang unbekannten Größenordnung. Daran an schlossen sich Dürreperioden und in deren Zuge ein Schädlingsbefall fast biblischen Ausmaßes. „Die Kombination aus diesen drei Dingen hat uns vor enorme Probleme gestellt“, lässt der Naunhofer Revierförster Udo Köhler die vergangenen drei Jahre Revue passieren.

Dieser Tage immerhin kann der Forstfachmann im Dienstrang eines Forstoberinspektors etwas entspannter an seiner Tabakpfeife ziehen. „Wir haben in diesem Frühjahr hinsichtlich der Feuchtigkeit zumindest an der Bodenoberfläche eine Situation, die man weitgehend als normal bezeichnen kann. Sollten aber Mai und Juni wieder heiß und trocken werden, dann sind wir wieder im akuten Krisenmodus.“

Jede Menge Schadholz

Möglicherweise bleibt Köhler und seinen Kolleginnen und Kollegen im Sachsenforst also nur eine kurze Verschnaufpause nach der Megaaufgabe der vergangenen drei Jahre. „Zwei Mal sind wir in dieser Zeit komplett durch mein rund 1600 Hektar umfassendes Revier gegangen, um die Sturm- und die daraus in Kombination mit den hohen Temperaturen resultierenden Schädlingsschäden zu beseitigen“, berichtet der Mittfünfziger.

In den vergangenen Wochen habe man weitere 2000 Festmeter Schadholz aus dem Klosterholz geholt, am Naunhofer Dreiflügelweg gingen gerade Durchforstungsarbeiten in einer Größenordnung von 4000 Festmetern ihrem Ende entgegen. Und in der Ammelshainer Straße nahe des Freizeit- und Bildungszentrums Grillensee harre eine größere Zahl von von Wassermangel und Pilzbefall gezeichneter Kiefern darauf, im Zug einer Verkehrssicherungsmaßnahme entnommen zu werden.

Konzentration auf die Eiche

„Nahezu alle Baumarten leiden unter den Entwicklungen der vergangenen Jahre. Und selbst die als sehr robust eingeschätzte Buche ist von der anhaltenden Trockenheit in Mitleidenschaft gezogen worden“, berichtet Köhler. Diese Baumart sei deshalb auch bei den diesjährigen Aufforstungsmaßnahmen nurmehr punktuell berücksichtigt worden. „Wir konzentrieren uns bei der Aufforstung auf die drei Eichenarten Stiel-, Trauben- und Roteiche. Die Verjüngung des Waldes mit der Eiche kann man aber nicht der Natur überlassen, sondern muss vielmehr künstlich nachhelfen“, gibt der Naunhofer Revierförster zu bedenken.

Wüsste man bei der Eiche hinsichtlich ihrer Widerstandskraft, woran man sei, sei man bei alternativen Baumarten, die mit dem Wassermangel möglicherweise ebenfalls gut zurechtkämen, noch nicht über die Experimentierphase hinausgekommen. „So haben wir etwa auf dem Balkan heimische Buchen im Blick. Aber die Suche viel weiter in den Süden auszudehnen, macht keinen Sinn. Denn die dortigen Baumarten würden keine schweren Fröste der Art vertragen, wie wir sie in diesem Spätwinter erlebt haben“, deutet Köhler an, dass es keinen Königsweg beim Umbau der heimischen Wälder gebe.

Die Natur kann nicht alles richten

Fest stehe lediglich, dass deren Inobhutgabe in die Hände von Mutter Natur auf Dauer nur bedingt möglich sei. „Das kann man sicherlich partiell tun. Aber von der Struktur her sind unsere Wälder nun einmal darauf ausgerichtet, dass sie auch Gewinne abwerfen sollten“, stellt der Naunhofer Revierförster klar. Und dies impliziere, hin und wieder auch einmal eine 100-jährige oder noch ältere Eiche dem Wald zu entnehmen, um sie zu versilbern.

Zur Wahrheit gehöre aber andererseits auch, dass derzeit nicht die Zeit sei, um den Wald in erster Linie unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten. „Wir sehen uns mit einer Situation konfrontiert“, gibt Udo Köhler zu bedenken, „in der es unser primäres Ziel sein muss, den Wald als solchen überhaupt für nachfolgende Generationen zu erhalten.“

Keine schnellen Lösungen

Nach den schweren Stürmen, der Trockenheit und der Schädlingsplage der jüngeren Vergangenheit müsse man sich in Bescheidenheit üben und sich ein stückweit damit zufrieden geben, was abseits der punktuellen Aufforstungsbemühungen die Natur aus der hinsichtlich des Wasserangebots schwierigen Situation mache. „Der Aufbau widerstandsfähiger Mischwälder, die den klimatischen Veränderungen trotzen, ist zweifellos ein erstrebenswertes Ziel. Auf dem Weg dahin gibt es aber kein einheitliches Konzept und schon gar nicht schnelle Lösungen.“

Von Roger Dietze