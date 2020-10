Schaubuchbinderei zeigt in Grimma altes Handwerk

Grimma

Grimma ist ab Donnerstag um eine kleine Attraktion reicher. Am 8. Oktober eröffnet im ehemaligen Stadtgut in der Leipziger Straße 5 eine Schaubuchbinderei, die Museum und funktionierende Werkstatt in einem ist. Der Wermsdorfer Buchbinder-Meister Dieter Johst (78) wird hier künftig zweimal im Monat Interessenten die Kunst seines schönen Handwerks nahe bringen. Zur Einweihung, die 16 Uhr beginnt, gibt es neben Vorführungen auch Einblicke in die Geschichte der Buchbinderei in Grimma. Und die derzeit 18 Buchkinder nebenan laden zum Tag der offenen Tür ein.

Zu jeder Gerätschaft eine Geschichte

„Mein Beruf liegt mir am Herzen“, bekräftigt Dieter Johst, der zu jeder Maschine und zu jedem Gerät eine Geschichte zu erzählen weiß. Die meisten Gerätschaften im Raum haben ein stolzes Alter auf dem Buckel und bis zuletzt in der Wermsdorfer Buchbinderei ihren Dienst getan. Johsts Sohn Thomas musste den Betrieb vor eineinhalb Jahren wegen Fachkräftemangels schließen. In der besten Zeit beschäftigte er 24 Leute, inzwischen veräußerte er die großen Maschinen.

Anzeige

Pappschere 1955 in Leipzig hergestellt

In einer Ecke des Raumes im Stadtgut hat eine Pappschere ihren Platz gefunden. Baujahr: 1955. Hersteller: VEB Buchbindereimaschinenwerk Leipzig. Es war ein Kraftakt, das 380 Kilogramm schwere Teil in die Schauwerkstatt zu hieven. „Wir dürfen die Dielen nicht beschädigen“, begründet Horst Dienelt (67), warum dazu alles mit Spanplatten ausgelegt werden musste. Der Pastor in Rente kennt Johst durch die Adventgemeinde, unterstützte das Anliegen einer Schaubuchbinderei in Grimma von Anfang an und half beim Einräumen. Seinen Worten zufolge musste sogar ein Tragwerkgutachten angefertigt werden, ob die Balken und Bretter des denkmalgeschützten Stadtgutes die Lasten auch tragen.

Meister Dieter Johst zeigt hier, wie die alte Kniehebel-Prägepresse funktioniert. Sie ist Bestandteil der Schaubuchbinderei, die am 8. Oktober im Grimmaer Stadtgut eröffnet wird. Quelle: Frank Prenzel

Dazu gehören eine Buchblock-Schneidemaschine (Optima) und eine Kniehebel-Prägepresse (Karl-Krause-Werk Leipzig) von Hans-Jürgen Rau, der einst im Wermsdorfer Betrieb sein Brot verdiente. Alle anderen Werkzeuge im Raum stammen aus dem Johst-Besitz: Anleim-Maschine, Klebebinder-Vorrichtung, Spindelpresse, Heftlade, Pressbengel, Klotzpresse, Setzkästen mit Blei- und Messinglettern, Werkbank, Regale und was noch. Es geht eng zu in dem kleinen Raum.

Grimma hat Tradition als Verlegerstadt

Schon als Johst’s Sohn erstmals mit dem Gedanken spielte, den Betrieb in Wermsdorf einzustellen, kam die Idee einer Schauwerkstatt auf. Grimma und seine Tradition als Verleger- und Buchdruckerstadt kannte Dieter Johst durch seine Auftritte im damaligen Seume-Haus am Markt. Schließlich fragte er im Göschenhaus-Museum an, ob für eine Schaubuchbinderei Platz wäre. Leider nicht. Die Stadtverwaltung empfahl dem Meister dann, mit dem Freundeskreis Buchkinder Leipzig, der sich im Stadtgut einquartiert hat, Kontakt aufzunehmen. Der Funke sprang sofort über.

Meister Dieter Johst zeigt hier eine Klotzpresse. Sie ist Bestandteil der Schaubuchbinderei, die am 8. Oktober im Grimmaer Stadtgut eröffnet wird. Quelle: Frank Prenzel

Inzwischen sind Thomas Johst und Freundeskreis einen Vertrag eingegangen. Danach erhält der Verein alle Gerätschaften als Dauerleihgabe und diverse Materialien – wie Leder, Papier Pappe oder Gewebesorten – geschenkt. Die Schaubuchbinderei, in der Dieter Jost von nun an jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 15 bis 18 Uhr sein Handwerk nahe bringt, ist damit unterm Dach des Freundeskreises angesiedelt. Selbstredend werden die Bücher der Grimmaer Buchkinder hier gebunden.

Zu DDR-Zeiten Werkstatt in Leipziger Hinterhof

Der heute 78-Jährige, der zu DDR-Zeiten in einem Leipziger Hinterhof eine Werkstatt betrieb und 1982 seinen Meister machte, freut sich schon auf die Interessenten. Wer etwa ein Buch zu reparieren hat, kann gern vorbeikommen und selbst Hand mit anlegen. Seine Hoffnung ist, dass jemand von dem alten Handwerk gepackt wird und vielleicht eines Tages die Schauwerkstatt weiterführt. Hier ist alles möglich, was mit Buchbinderei zu tun hat: Einschläge machen, Binden, Prägearbeiten, Beschneiden... Dank der Messinglettern kann zum Beispiel ein Buchtitel vergoldet werden. „Mein Anliegen ist es“, so der ehrenamtliche Senior, „dass die Leute mitmachen. Ich möchte die Kenntnisse des schönen Berufs vermitteln.“ Auf Anmeldung können sich auch kleine Gruppen von Kindergartenkindern oder Schülern einfinden.

Auch Setzkästen gehören zur Schaubuchbinderei, die am 8. Oktober im Grimmaer Stadtgut eröffnet wird. Quelle: Frank Prenzel

Schaubuchbinderei: Jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 15 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung unter Telefon 034364/53089.

Lesen Sie auch:

Von Frank Prenzel