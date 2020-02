Schickes Holzhaus für Kinderheim von Grimma

Grimma/Seidewitz

Es ist schon einige Jahre her, dass Marcel Rybarsch (31) und Udo Henning (34) im Kinderheim „ Forsthaus“ Seidewitz ihren Alltag bestritten. Am Freitag nun waren sie zurück gekommen an die Stätte ihrer Kindheit und Jugend und wohnten der feierlichen Einweihung eines neuen Gebäudes bei. Innerhalb von neun Monaten entstand an Stelle der alten Scheune ein Ersatzbau, der einen 82 Quadratmeter großen Gemeinschaftsraum und zwei Trainingswohnungen für Jugendliche in sich birgt.

Ehemalige Bewohner kommen nicht mit leeren Händen

Rybarsch erinnert sich gern an seine fünf Jahre währende Zeit im Heim im Grimmaer Ortsteil. „Es war herrlich hier, ich wollte eigentlich nie mehr ausziehen.“ Heute verdient er als Gartenbauer sein Geld. Auch für Henning, als Gärtner tätig, war das Heim zwölf Jahre lang einZuhause geworden. „Ich fand hier alles gut.“ Beide kamen zur Einweihung nicht mit leeren Händen und halfen beim Auspacken eines riesigen Geschenkes der Grimmaer Firma Grüne Welt Wendt & Donner, bei der Rybarsch arbeitet und die im Sommer den Richtkranz gefertigt hatte. Der Karton war prall gefüllt mit Spielzeug und Süßigkeiten. Heimleiterin Grit Mittenzwei konnte aber auch so manche Spende zum feierlichen Anlass entgegen nehmen.

Einrichtungsleiterin Grit Mittenzwei mit dem ehemaligen Heimbewohner Marcel Rybarsch. Quelle: Thomas Kube

Seit 1993 ist die Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental Träger des 60 Jahre alten Heimes am Waldrand. In der stationären Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe hat sich mit den zwei Trainingswohnungen die Zahl der Plätze auf 25 erhöht. Auch momentan ist kein Platz frei. Die Kinder und Jugendlichen leben in Seidewitz, weil die Eltern nicht oder nur eingeschränkt zu ihrer Betreuung in der Lage sind. Sie kommen nicht selten aus zerrütteten Familien und sollen hier fürs Leben fit gemacht werden. 17 pädagogische und vier technische Mitarbeiter kümmern sich um die zur Zeit Drei- bis 17-Jährigen.

Träger investiert 780.000 Euro

Für den Neubau, der den Vierseithof wieder komplettiert, nahm der Träger 780.000 Euro in die Hand. Eine Sanierung nebst Umbau der mehr als 200 Jahre alten Scheune, die vor ihrem Abriss als Lager diente, erwies sich für Pläne als wenig sinnvoll. Und so entstand an gleicher Stelle und in selber Ausdehnung ein Holzhaus mit allem Drum und Dran. Endlich verfügt das Heim damit über den lang ersehnten Gemeinschaftsraum, bei dessen Nutzung die Kinder ein gewichtiges Wort mitreden dürfen. Im Licht durchfluteten, modernen Raum reichen die Fenster und gläsernen Türen bis zum Boden.

So sieht der Neubau von außen aus. Quelle: Thomas Kube

Pfiffig kommt auch die Gestaltung und Ausstattung der zwei 40-Quadratmeter-Wohnungen im Obergeschoss daher. Mit einem 16-jährigen Jungen und einem 17-jährigen Mädchen sind bereits die ersten Bewohner eingezogen. In den Wohnungen unterm Dach sollen Jugendliche ab 16 Jahren lernen, selbstständig zu werden – genießen dabei aber noch das vertraute Umfeld.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger schaut sich mit Grit Mittenzwei eine der zwei Trainingswohnungen an. Quelle: Thomas Kube

„Scheune“ wird das Gebäude auch weiterhin heißen, erläuterte Heimleiterin Mittenzwei zur Einweihung. Planung und Bauablauf lagen in den Händen der Borsdorfer Firma Strauss Architekten. „Eine komplette Holzkonstruktion zu errichten, war für uns ein interessantes Projekt“, verriet Inhaber Christian Strauß. Voll des Lobes ist auch Lutz Stephan, der Geschäftsführer des Trägers. Er sprach von zauberhaften Bedingungen: „Ich bin begeistert vom Haus.“ Von der Idee bis zur Nutzung seien nur drei Jahre vergangen.

Die nächsten Handwerker kündigen sich an

Heimleiterin Mittenzwei kündigte bereits die nächsten Handwerker an. Im Hauptgebäude, in dem die Kinder untergebracht sind, soll ab April die Heizung erneuert werden. Ab Juni folgt die Sanierung der Küchen, Bäder und Toiletten. Wenn auch diese Arbeiten abgeschlossen sind, will das Kinderheim zu einen Tag der offenen Tür einladen. Und dann sind auch die kleinen und größeren Heimbewohner mittenmang, die während der Feier am Freitag Kita und Schule besuchten.

