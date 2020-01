Schkortitz: Grimmas OBM hat Vermutung zu Rissen an Tierheimgebäude

Grimma/Schkortitz

Die plötzlich massiv auftretenden Risse in den Wänden des Tierheims Schkortitz könnten ihre Ursache im Kohleabbau haben. Am heutigen Tierasyl befand sich einst die Einfahrt zu einem Braunkohlen-Untertage-Gebiet, erläuterte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) im Stadtrat. Man vermute, dass die in den letzten Monaten aufgetretenen Senkungen aus der Austrocknung der direkt unter dem Heim liegenden Lehm-Kohleflöze resultieren. Zudem befindet sich Feuchtigkeit in den Wänden des Gebäudes im Marthaweg, das früher als Kindergarten genutzt wurde.

Die Stadt lässt jetzt zunächst den Untergrund untersuchen. Dabei wurde das Kanalsystem in der zweiten Januarwoche unter die Lupe genommen. Bezüglich der Tiefengrund-Untersuchung sei es nicht leicht gewesen, auf die Schnelle eine Firma zu befinden, so Berger gegenüber der LVZ. Der Auftrag sei nun ausgelöst. Wenn die Ergebnisse vorliegen, will der Rathauschef alle Beteiligten an einen Tisch holen und das weitere Vorgehen besprechen. Er lobte die Truppe um Vereinschefin Ricarda Höfer. „Die legen ein riesiges Engagement an den Tag.“

OB Berger denkt an Kommunal-Pauschale

Vereinschefin Ricarda Keller zeigt auf die Risse in der Wand des Tierheimes Schkortitz. Quelle: Verein

Im Stadtrat hatte der Oberbürgermeister angekündigt, dem Tierschutzverein Muldental spontan mit Geld aus der diesjährigen Kommunal-Pauschale unter die Arme zu greifen. Grimma erhält aus Dresden 70.000 Euro zur freien Verwendung überwiesen. Berger schwebt ein Teil dieser Summe vor, die seinen Worten zufolge dem Verein als Grundstock und für schnelles Handeln dienen könne. Er glaube, der Verein könne ein Beheben der Schäden schneller und effizienter angehen als die Stadt. Stadträtin Ute Finsterbusch (Freie Wähler) meinte jedoch, dass dem Verein mit 35.000 Euro nicht geholfen sei. Der habe in den letzten Jahren mit Hilfe von Eigenmitteln und Spenden schon viel Kraft, Zeit und Geld investiert – etwa in Krankenstation und Küche. „Ich denke, hier muss was Grundlegendes passieren.“ Sonst gebe es in einem Jahr vielleicht das selbe Problem. Das sieht Frank Linke ( CDU) ähnlich. „Mit 35.000 Euro können wir die Probleme nicht lösen. Dort wird Geld in ganz anderer Größenordnung nötig sein.“

Verein wurde Spendenbox gestohlen

Der Verein hatte wegen der massiven Risse in den Wänden vor Weihnachten Alarm geschlagen und die Öffentlichkeit um Spenden gebeten. Im Unglück verfolgte ihn ein weiteres Unglück, als dreiste Diebe kurz vorm Fest die mit 7000 Euro gefüllte Spendenbox klauten (die LVZ berichtete). Nach Angaben von Höfer ist der Bauzustand des Tierheims beängstigend. Stete Nässe, Schimmelbefall und Risse seien kein neues Problem, was jetzt passiert sei jedoch Besorgnis erregend.

Von Frank Prenzel