Grimma

Am Mittwochabend gegen 19 Uhr kam es in der Nähe des Bahnhofs in Grimma zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen (zwei 17, einer 16 Jahre alt). Dabei wurde der 16-Jährige mit einem Messer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Tatverdächtige konnten zeitnah nach der Auseinandersetzung gefasst werden. Einer der beiden wurde vorläufig festgenommen. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von LVZ/gap