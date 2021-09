Bad Lausick

An der Reifenrutsche kam es am Donnerstagabend im Freizeitbad Riff in Bad Lausick zu einem Streit zwischen einem Jugendlichen (17) und einer Gruppierung. Als der 17-Jährige später das Bad verließ, umzingelte ihn dieselbe Gruppe auf dem Parkplatz.

Einer der Personen schlug ihm ins Gesicht. Danach flüchteten alle unerkannt. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Von HS