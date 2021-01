Schlangen vor Bäcker: Brötchen in Grimma schnell vergriffen

Grimma/Bad Lausick

Bäckereien bescheren die Corona-Maßnahmen mehr Nachfrage. Denn viele Bürger, die im Home Office tätig sind, nutzen die Gelegenheit, frische Backwaren zu erstehen. Sah sich das Bäckerhandwerk durch die immer mehr werdenden Backshops noch vor geraumer Zeit in der Krise, scheint es nun, als haben die Bäcker einen Teil ihrer Kundschaft wieder zurück. Zumindest am Samstag bilden sich Warteschlangen vor vielen Geschäften.

Auch Familie Winkler ist ein Frühstück mit der Familie wichtig. „Besonders am Wochenende, wenn die Familie zusammen ist, gönnen wir uns ein gemeinsames Frühstück“ , erzählt Mandy Winkler. Sie arbeite von zu Hause aus, und bevor die Arbeit beginnt, gönne sie sich frische Brötchen. „Als ich noch nach Leipzig auf Arbeit gefahren bin, hatte ich für den Einkauf derselben weniger Zeit. Da habe ich mir die Backwaren oft im Markt besorgt, die aber zum Frühstück nicht mehr so frisch waren.“

Anzeige

Für frische Brötchen nehmen Kunden auch Wartezeit in Kauf

Die Bäckerei Haferkorn in Grimma besteht seit einigen Jahrzehnten und ist in der Region zu einem Begriff geworden, wenn es um frische Backwaren geht. Wie in einem Familienbetrieb üblich, steht Kathrin Haferkorn noch selbst im Ladengeschäft und bedient die Kunden. „Zahlreiche Leute kommen schon seit vielen Jahren in unsere Bäckerei“, sagt sie. „Da man sich mittlerweile kennt, werden neben dem Verkauf auch ein paar Worte mehr gewechselt.“ Obwohl es etliche Backshops gibt, habe sich ein Kundenstamm gebildet, dem die Qualität des Bäckerhandwerks noch etwas bedeutet. „Aber auch Laufkundschaft, die meist schnell bedient werden möchte, gehört dazu“, so Kathrin Haferkorn.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Leute, hat sie festgestellt, kaufen vor allem frische Brötchen und nehmen sogar etwas mehr Wartezeit in Kauf. Verstärkt werde auch zu Brot gegriffen. „Die Leute können, durch die Krise bedingt, zum Essen nicht mehr außer Haus gehen. Da wird eben zu Hause mehr Brot gegessen.“ Die Nachfrage nach Kuchen aber sei nicht größer geworden. „Gerade jetzt im Januar verspüren die Kunden weniger Lust auf Süßes, was sicher an den zurückliegenden Feiertagen liegt. Das ist jedes Jahr so“, hat Kathrin Haferkorn eine Erklärung dafür. Sie wünscht sich für die Zukunft, dass recht schnell wieder Normalität einkehrt, möglichst ohne Maskenzwang.

Kathrin Haferkorn: Brötchen gehen bei uns schnell aus. Quelle: René Beuckert

Mitarbeiterin Heike Brückner ergänzt, dass die Bestandskunden stets freundlich auftreten. „Nur einige von der Laufkundschaft, die es besonders eilig zu haben scheinen, wirken etwas gereizter, was an den Corona-Umständen liegen mag, die schon recht lange andauern. Ich bleibe dennoch freundlich beim Bedienen“, sagt Heike Brückner.

Verkauf von Kaffee und Kuchen fehlt

In der Konditorei & Bäckerei Wolf in der Lange Straße in Grimma bedient Angela Menzel die Kunden. „Die Leute kaufen eher Brot und Brötchen als andere Backwaren. Da die Kunden wegen der Corona-Maßnahme nicht verweilen dürfen, fehlt uns der Verkauf von Kaffee und Kuchen, den nicht wenige gern hier eingenommen haben“, sagt Angela Menzel. Auch sie stellt fest, dass im Januar der Verkauf von süßem Gebäck und Kuchen eher verhaltener ist.

Im Laden der Bäckerei Taggesell in Bad Lausick steht Sylvia Danz hinter dem Kuchentresen. Sie vermag zwar nicht zu sagen, wie lang die Warteschlange am Morgen ist, da sie die Kunden bedienen muss und kein Auge dafür hat, denn der Verkauf von Brötchen besitzt bei ihr Vorrang. „Das liegt sicher daran, dass jetzt mehr Leute zu Hause sind, die sich zum Frühstück frische Brötchen gönnen. Leider bleiben uns die Kunden aus, welche gern zwischendurch Kaffee und Kuchen in der Sitzecke eingenommen haben, da der Verkauf durch die Maßnahmen verboten ist“, bedauert auch Sylvia Danz ein wenig.

Von René Beuckert