Schlechte Noten als Auslöser – Naunhof gedenkt einem Nazi-Opfer

Naunhof

Schlechte Schulnoten reichten aus, um Arthur Alfred Kieschnick das Leben zur Hölle zu machen. Ein kurzes Leben, das mit 33 Jahren endete, weil es den Herrschenden als nicht lebenswert galt. Am Donnerstagnachmittag erinnerten Einwohner der Stadt an das Schicksal des Ermordeten, für den der Kölner Künstler Gunter Demnig einen Stolperstein setzte, der auch als Mahnung für das Heute gelten soll.

Am 8. Februar 1907 geboren und wenig später evangelisch-lutherisch getauft, wuchs Kieschnik mit drei Schwestern in der Gartenstraße 17 auf. Schon kurz nach der Einschulung, er war gerade mal sieben Jahre alt, wurden ihm seine mageren Leistungen zum Verhängnis. Er kam in die Landesanstalt Chemnitz-Altendorf, wo er als „bildungsunfähig“ eingestuft wurde.

Kieschnick wird zwangssterilisiert

Weitere Stationen seines Leidenswegs waren Großhennersdorf und Grimma, wo ihm der Amtsarzt 1934 die Diagnose „angeborener Schwachsinn/Idiotie“ ausstellte. 1936 gelangte Kieschnick in die Landesanstalt Hubertusburg, wo er zwischendurch schon einmal mehrere Jahre verbracht hatte. Auf Betreiben eines dortigen Mediziners wurde er unter Berufung auf das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ 1937 zwangssterilisiert.

Zur Galerie Mehrere Dokumente fanden die Naunhofer Gymnasiasten im Sächsischen Staatsarchiv. Sie belegen das Schicksal von Arthur Alfred Kieschnick. Hier eine Auswahl.

Ermordung mit fadenscheiniger Begründung

Den nationalsozialistischen Machthabern war das noch nicht genug. Nachdem Kieschnick für „wehrmachtsuntauglich“ erklärt worden war, ließen sie ihn in die Heil- und Pflegeanstalt Waldheim deportieren. Dort verstarb er am 11. Juni 1940, angeblich wegen Herzschwäche bei beginnender Lungenentzündung.

Dauerhaftes Gedenken: Dieser Stolperstein soll Passanten in der Gartenstraße an das Schicksal von Arthur Alfred Kieschnick erinnern. Quelle: Thomas Kube

„Die körperlich begründete Todesursache diente der Verschleierung seiner Tötung, die den von den Nationalsozialisten durchgeführten Krankenmorden zuzuordnen ist“, erläuterte Henry Lewkowitz, Geschäftsführer des Leipziger Vereines Erich-Zeigner-Haus. „Das zeigt, so gut wie jeder konnte unter den Nazis ein Opfer von Verfolgung werden. Sogar schlechte Schulzensuren reichten dafür aus.“

Gedenken an alle Opfergruppen

Das Stolperstein-Projekt von Gunter Demnig wird gemeinhin oft nur mit getöteten Juden in Verbindung gebracht. „Doch es war von Anfang an auf alle Opfergruppen ausgerichtet “, sagte der 72-Jährige, der von den rund 75 000 individuell beschrifteten Messingplatten, die mittlerweile weltweit vor den jeweiligen letzten freiwilligen Wohn- oder Arbeitsorten der Ermordeten liegen, 95 Prozent selbst in Gehwege eingelassen hat. „Ich dachte eigentlich, ich komme damit irgendwann zum Ende. Doch die Zahl der Nachfragen steigt eher“, erklärte er.

Künstler bei der Arbeit: Gunter Demnig verlegte den Stolperstein in der Naunhofer Gartenstraße. Quelle: Thomas Kube

Freies Gymnasium engagiert sich

In Naunhof war es das Freie Gymnasium, das in dieser Sache federführend am Ball blieb. Nach zwei Stolperstein-Verlegungen für drei jüdische Opfer fuhren Zehntklässler mit ihrer Religionslehrerin Janine Wagner-Klotzsch und Lewkowitz zum Staatsarchiv Leipzig, um sich erstmals mit jemandem zu befassen, der durch das Euthanasie-Programm der Nazis starb. Sie erstellten einen Flyer und sammelten Geld für das Gedenkstein-Projekt, das außerdem über die Initiative „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ gefördert wird.

Botschaft an die Menschen von heute

„Den Stein sieht man aus dem Augenwinkel. Man bemerkt, da ist etwas anders“, sagte Nele-Marie Montag, die am Projekt mitgewirkt hat. „So eine kurze Erinnerung an jene, die Leid erfahren haben, ist wichtig in unserem hektischen Alltag. Alle, die den Nationalsozialismus verurteilen, müssen solche Zeichen setzen, denn es gibt wieder Leute, die die damalige Zeit gutheißen.“ Lewkowitz erwähnte diesbezüglich Groitzsch, „wo erstmals in Sachsen per Stadtratsbeschluss versucht wurde, einen Stolpersteinverlegung zu verbieten.“ Das Erinnern sei nicht mehr selbstverständlich.

Naunhof steht hinter dem Projekt

Anders in Naunhof, wo Anja Gaitzsch von der KulturWerkstadt als Vertreterin der Kommune sagte: „Es ist wichtig, sich in der heutigen Zeit an die furchtbaren Taten des NS-Regims über alle Opfergruppen hinweg zu erinnern. Es ist auch wichtig, dass sich eine Stadt diesbezüglich klar positioniert, indem sie solche Projekte unterstützt und die Verlegung der Steine ermöglicht.“ Die künftige Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad, meinte: „Der Stein ermöglicht uns einen unmittelbaren Bezug zur Biografie von Arthur Alfred Kieschnick.“

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer