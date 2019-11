Colditz/Zschadraß

Vor einem Jahr verkündete das Dentalhistorische Museum in Zschadraß sein Aus. Andreas Haesler, der Hüter der weltgrößten Sammlung zur Geschichte der Zahnmedizin, hielt sich damals jedoch ein Hintertürchen offen: Die Schließung könne abgewendet werden, sollte eine regelrechte Hilfswelle über sein Haus herein brechen. Und genau die habe der LVZ-Bericht von einst ausgelöst, sagt der Vereinsvorsitzende dieser Tage am Rande der ausverkauften Benefizveranstaltung mit den Leipziger Pfeffermüllern.

Dach von Dentalmuseum soll neu gedeckt werden

Deutschlandweit hätten sich Institutionen und Einzelpersonen mit dem Zschadraßer Museum solidarisiert: „Unter anderem ging der Erlös des Magdeburger Zahnärzte-Balles, das waren 4000 Euro, komplett an uns“, freut sich Haesler. Insgesamt seien nach Erscheinen des LVZ-Artikels Ende 2018 Spenden von über 30.000 Euro eingegangen: „Damit können wir EU-Förderung beantragen, das Dach des Museums neu decken und auch die Heizung auf Gas umstellen.“

Aufgrund der überregionalen Rettungsaktion habe man unmöglich dicht machen können, sagt Haesler: „Tatsächlich war das Museum also zu keiner Zeit zu“, verrät der Macher hinter vorgehaltener Hand. Ausschlaggebend dafür war neben der unerwarteten Finanzspritze vor allem die Entscheidung der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), die renommierte Sammlung Proskauer-Witt nach Zschadraß zu geben.

Voll daneben, lieber Eulenspiegel Kommentar von Haig Latchinian In der neuesten Nummer des Eulenspiegel kommt das kleine Zschadraß ganz groß raus. Da ist unter anderem die Rede davon, dass der Ort im Jahr 2025 Europäische Kulturhauptstadt werden will. Und nicht nur das. Sollte der Coup gelingen, strebe das Dorf bei Colditz nach noch höherem: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt möchte man die Olympischen Sommerspiele ins Stadion von Medizin Zschadraß holen und einen Platz im UN-Sicherheitsrat ergattern. Der Eulenspiegel war auch schon mal witziger. In besagtem Interview liefert sich Frager Gerhard Henschel ein ziemlich dussliges, zum Teil mundartliches Wortgefecht mit einem angeblichen Bürgerbeauftragten. Fazit: Die Zadraßscher – pardon: Zaßdrascher – pardon: Zschadraßer seien durchweg und nahezu ausnahmslos mähschuggne, schoofliche, loddriche, miggriche, ieworrgandiehdlde ... und forgrachde Eggsisdännsn. Zu dem Schluss komme ein demographisches Institut im Colditzer Ortsteil Meuselwitz. Dieses stütze sich auf Forschungsergebnisse ausführlicher Reihenuntersuchungen an Zschadraßer Bürgern. Depressionsfragebögen, Drogenscreenings, Verfahren der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik seien zum Einsatz gekommen. Voll daneben, lieber Eulenspiegel. Vor allem, wenn man weiß, dass sich in Zschadraß eine Psychiatrische Klinik befindet. Nein, eine Europäische Kulturhauptstadt wird Zschadraß nicht. Und bekommt wohl auch weder Olympische Spiele noch einen Platz im UN-Sicherheitsrat. Aber: Die Welt ist trotzdem zu Hause in Zschadraß – die Welt der Zahnheilkunde. Und das ist kein Witz! Sogar einen Weltkongress haben die Macher im Blick. Bei den vielen Gebissen, die in Zschadraß lagern, sollte sich künftig lieber kein Eulenspiegel-Schreiber im Dorf verlaufen. Die Dinger könnten auch mal zuschnappen...

Sammlung Proskauer Witt kommt nach Zschadraß

Christoph Benz, Vizepräsident der BZÄK, sowie Thomas Breyer, Präsident der Sächsischen Zahnärztekammer, machen sich persönlich dafür stark, die weltweit älteste Kunstsammlung auf dem Gebiet der Zahnheilkunde in Zschadraß zu integrieren. Zwei Überseecontainer voller Exponate könnten vielleicht schon im Frühjahr überführt werden. Zschadraß hätte dann fast sieben mal mehr Objekte als Utrecht, die weltweite aktuelle Nummer 2 unter den Dentalmuseen.

Andreas Haesler, Museumschef, in einem Zahnarztstuhl aus den 1930er-Jahren im Dentalmuseum in Zschadraß bei Colditz. Quelle: dpa

Die Sammlung Proskauer-Witt hat ihren Ursprung 1907 bei Zahnarzt Curt Proskauer. Auf seine Initiative wurde 1927 das Reichsinstitut für Geschichte der Zahnheilkunde gegründet. Im selben Jahr verkaufte Proskauer seine Bibliothek und Sammlung an den Reichsverband der Zahnärzte Deutschlands. Dessen späterer erster Geschäftsführer Fritz H. Witt rettete die Sammlung nach dem Krieg in Köln. Seit dem Umzug der BZÄK nach Berlin (2000) lagert die Sammlung in Containern.

Bundes- und Sächsische Zahnärztekammer starteten in der Fachwelt einen neuerlichen Spendenaufruf. Es gehe um rund 200.000 Euro, die nötig sind, um die Räume im Gebäude der Zschadraßer Bibliotheca Dentaria vorzurichten und die Gegenstände aus 5000 Jahren Zahnheilkunde katalogisieren zu können. Die Spendensumme sei nicht illusorisch, so Thomas Breyer – „ ...wenn nur jeder tätige Zahnarzt einmalig drei Euro gibt ...“

Weltkongress zur Eröffnung 2021 geplant

Zahntechniker Haesler, der in Altenhain ein eigenes Labor betreibt, möchte die Sammlung Proskauer-Witt 2021 erstmals in Zschadraß zeigen: „Damit würde es einen einzigartigen internationalen Wissenschaftsstandort für die Geschichte der Zahnheilkunde geben – genau 100 Jahre, nachdem Proskauer diesen gefordert hatte. Nicht in Wien oder Zürich, in Zschadraß. Haesler denkt weiter. Zur Eröffnung möchte er in dem Dorf sogar einen Weltkongress abhalten.

Von Haig Latchinian