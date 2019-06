Colditz

Die Restaurierung der Colditzer Schlosskirche hat sich das Land Sachsen einiges kosten lassen. Zwischen 2013 und 2015 sind 1,8 Millionen Euro in die auch überregional bedeutsame Kapelle samt Fluchttunnel geflossen.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden auf Schloss Colditz alliierte Offiziere gefangen gehalten. Unterhalb des Kirchenhauses schachteten französische Inhaftierte einen 44 Meter langen Tunnel in Richtung Freiheit.

Zur Galerie Beim Blick in die Kapelle und auf die Empore entdecken die Besucher die Orgel. Aber beim genaueren Hinsehen merkt man – das ist nur ein Foto.

Wenn die Orgel in Colditz spielte, ruhten die Hämmer

Um dabei von Wachleuten nicht gestört zu werden, griffen die meist prominenten Einsitzenden zur List. „Sobald sich ein Aufseher näherte, betätigte der als unverdächtig geltende Orgelspieler einen als Mausefalle getarnten Schaltmechanismus, um seine Leute im Tunnel zu warnen“, sagt Museologin Regina Thiede. „Dabei ging das Licht im Stollen aus und die Grabenden wussten: Still halten, Hämmer aus der Hand, Gefahr im Verzug.“

Das Gehäuse besagter Orgel konnte inzwischen fachmännisch aufgearbeitet werden. Was aber fehlt, ist das legendäre Instrument selbst. Das soll sich ändern, weiß Cornelia Kasten von der Gesellschaft Schloss Colditz.

Freundeskreis Schlösserland sammelt Spenden für Wiederaufbau

Gemeinsam mit dem Freundeskreis Schlösserland Sachsen sammelt sie Spenden für dessen Wiederaufbau. 180 000 Euro seien nötig, um die Jahn-Orgel wieder spielbar zu machen. Teile des Instruments konnten nach dem Krieg geborgen werden: Hauptwerkswindladen, Pedalklaviatur, Registerwinkellager sowie vier große Zink- und 70 Holzpfeifen befinden sich im Magazin. Sie sollen aufgearbeitet, ergänzt und wieder zusammen gefügt werden.

Gunther Emmerlich sammelt für die Colditzer Orgel. Quelle: Agentur

Am 29. Juni, 18 Uhr, gibt der Dresdener Entertainer und Sänger Gunther Emmerlich in der Schlosskapelle ein exklusives Benefizkonzert. Die Veranstaltung verspricht eine ganz besondere Atmosphäre, da der kleine Raum schon im Mittelalter ein Ort der Besinnung war. 1404 kamen die Wettiner nach Colditz und damit auch zur dortigen Burg. Anstelle der romanischen Kapelle entstand um 1420 ein gotischer, dreimal so großer Neubau. Um 1850, Schloss Colditz war inzwischen Landesanstalt für geistig unheilbar Kranke, wurde die Orgel eingebaut.

Emmerlich wird an diesem geschichtsträchtigen Ort aus seinen Büchern lesen und Lieder mit Gitarre vortragen. „Ein Leben für die Musik“, so ist der Abend überschrieben. Weil er möglichst viel Geld zugunsten der Orgel einspielen soll, kostet der Eintritt inklusive Sektempfang und Imbiss 50 Euro. Initiiert wurde das Konzert von Romy Petrick. Das Vorstandsmitglied des Freundeskreises hatte den Sänger zuvor für die Aktion gewinnen können.

8000 Euro bereits eingesammelt – ein Anfang

Der Freundeskreis sorgte mit Aufsehen erregenden Initiativen unter anderem für neue Bänke im Park von Schloss Moritzburg und für Orangenbäumchen im Dresdener Zwinger. Nun also das Engagement für die Orgel von Schloss Colditz. Laut Museologin Regina Thiede konnten bereits 33 Paten gewonnen werden. Ihre Namenszüge zieren schon jetzt einen dafür vorgesehenen Platz in der Kapelle. Dennoch stehe man mit eingesammelten 8000 Euro derzeit noch ganz am Anfang.

Die berühmte Kapelle ist Bestandteil einer jeden Führung auf Schloss Colditz. Besonders ausländische Touristen interessieren sich für den unter Glas befindlichen Fluchttunnel. „Wenn wir später auch noch die Orgel erklingen lassen können, wäre das eine enorme Aufwertung“, sagt Cornelia Kasten von der Schlossgesellschaft: „Erst im Schutz des lauten Orgelspiels wurde das Graben im Schacht möglich.“

Anmeldung für das Benefizkonzert unter Telefon 034381/ 4 37 77 oder 46 90 92 oder per E-Mail: gf@gesellschaft-schloss-colditz.com.

Von Haig Latchinian